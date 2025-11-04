ECONOMIA
COP 30: açaí sobe de preço e fica "indigesto" para consumidores
Fruta subiu 18,55%, segundo IBGE; hospedagem e o táxi também subiram
Por Yuri Abreu
A proximidade da COP-30, que terá início na próxima segunda-feira, 10, em Belém, e deve reunir chefes de Estado de diversas partes do mundo, terá uma surpresa "indigesta" para que o forem até a maior cidade do norte do país.
Isso porque o principal fruto da Amazônia, o açaí, ingrediente que faz parte de diversas receitas da culinária nortista, sofreu um aumento de 18,55% nos últimos 12 meses em Belém, de acordo com dados do IBGE.
Para se ter uma ideia da disparidade, a banana-prata ficou 1% mais barata na cidade, enquanto o melão caiu 5,31% no mesmo período, ainda conforme levantamento do órgão. Ou seja, quem quiser experimentar a iguaria pela primeira vez quando for a Belém, melhor preparar o bolso.
Transporte subiu
Um setor que registrou acréscimo superior a dois dígitos na capital paraense foi o de transporte. Na cidade, a tarifa do táxi saltou 24,53% nos últimos 12 meses. É a maior alta do país no período e, novamente, mais que o dobro da média nacional.
E a hospedagem?
O primeiro dos segmentos que chamou atenção pelo aumento exorbitante às vésperas da COP-30 foi a hospedagem, especialmente pelo fato de Belém apresentar deficiência de leitos — o que levou até a apelos de dirigentes internacionais pela mudança da sede do evento.
Também segundo o IBGE, a hospedagem na capital do Pará subiu 24,54% nos últimos 12 meses — mais que o dobro da média nacional, cujo aumento foi de 9,74%. A título de comparação, em São Paulo a alta foi de 4,64% no mesmo período.
