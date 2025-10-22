ABAF é confirmada para fazer parte da delegação brasileira na COP 30

Associação Baiana fará parte da delegação brasileira na COP30 - Foto: Divulgação

A Bahia terá presença confirmada na COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ). O diretor-executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, foi convidado a integrar a delegação oficial brasileira, representando o setor florestal do estado.

De acordo com comunicado enviado pela Presidência da República, os delegados selecionados terão acesso à Zona Azul, área sob responsabilidade da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), onde ocorrem as principais negociações e encontros oficiais.

“Sinto-me honrado em poder representar o governo brasileiro num evento tão importante que vai discutir o futuro do planeta”, afirma Andrade.

diretor-executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade | Foto: Divulgação

Mais de 30 mil pessoas de diversos países se inscreveram para participar da conferência, mas apenas cerca de 5% foram escolhidas, com base em sua trajetória e experiência no tema.

A COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém (PA), e contará com 286 eventos distribuídos em quatro auditórios nas Zonas Azul e Verde. A programação inclui negociações, debates técnicos e painéis temáticos sobre floresta, água, bioeconomia, inovação e sustentabilidade, além de discussões sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e o Plano Clima.

Para Andrade, o encontro será uma oportunidade de mostrar ao mundo a relevância do setor florestal brasileiro.

“O setor se transformou em uma potência socioeconômica que une produtividade, conservação ambiental e inovação tecnológica”, avalia.

Segundo dados da ABAF, o Brasil possui 10,5 milhões de hectares de árvores plantadas e 7,01 milhões de hectares de vegetação nativa conservada — uma área superior à soma dos territórios da Bélgica e da Suíça. Mais de 60% dessas áreas contam com certificação internacional há mais de 20 anos.

Na Bahia, são 700 mil hectares voltados à produção e 500 mil hectares de áreas nativas preservadas, reforçando o protagonismo do estado na agenda ambiental e no desenvolvimento sustentável.