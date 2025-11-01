Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula visita Belém e faz entregas pensando na COP 30

Presidente inaugurou obras no Aeroporto Internacional e no Porto de Outeiro, ao lado do governador Helder Barbalho e ministros

Redação

Por Redação

01/11/2025 - 15:02 h
Agenda presidencial no estado continua neste domingo
Agenda presidencial no estado continua neste domingo -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou neste sábado, 1º uma série de compromissos no Pará, com foco nas entregas de infraestrutura e na preparação para a COP 30, que ocorrerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. A agenda começou na capital paraense, onde ele participou da inauguração das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Belém e da modernização do Porto de Outeiro.

O novo terminal aeroportuário, administrado pela Norte da Amazônia Airports, recebeu R$ 450 milhões em investimentos. As intervenções dobraram a capacidade operacional, agora estimada em 13 milhões de passageiros por ano. A reforma incluiu ampliação da área de embarque, implantação de sistemas modernos de climatização e melhorias no pátio de aeronaves e no balizamento noturno.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No setor portuário, o Porto de Outeiro passou por uma transformação significativa. O píer, que antes possuía 261 metros, foi ampliado para 716 metros, permitindo o deslocamento de até 80 mil toneladas , o dobro do volume anterior. A obra, executada pela Companhia Docas do Pará em parceria com a Itaipu Binacional, contou com R$ 233 milhões em recursos.

Leia Também:

Rodrigo Pimentel elogia polícia baiana e destaca avanços na segurança
Atlas/Bloomberg: latinos apoiam intervenção dos EUA na Venezuela
Fabricante de armas doa milhares de munições ao governo Lula

Lula esteve acompanhado do governador Helder Barbalho (MDB) e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Celso Sabino (Turismo), Jader Filho (Cidades), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Marina Silva (Meio Ambiente).

A agenda presidencial no estado continua neste domingo, 2, quando o chefe do Executivo visitará comunidades indígenas e quilombolas em Santarém, reforçando o caráter social e ambiental do roteiro que antecede a conferência climática internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belém brasil COP30 norte Pará Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agenda presidencial no estado continua neste domingo
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Agenda presidencial no estado continua neste domingo
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Agenda presidencial no estado continua neste domingo
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Agenda presidencial no estado continua neste domingo
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x