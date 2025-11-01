Lula visita Belém e faz entregas pensando na COP 30

Agenda presidencial no estado continua neste domingo - Foto: Reprodução / Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou neste sábado, 1º uma série de compromissos no Pará, com foco nas entregas de infraestrutura e na preparação para a COP 30, que ocorrerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. A agenda começou na capital paraense, onde ele participou da inauguração das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Belém e da modernização do Porto de Outeiro.

O novo terminal aeroportuário, administrado pela Norte da Amazônia Airports, recebeu R$ 450 milhões em investimentos. As intervenções dobraram a capacidade operacional, agora estimada em 13 milhões de passageiros por ano. A reforma incluiu ampliação da área de embarque, implantação de sistemas modernos de climatização e melhorias no pátio de aeronaves e no balizamento noturno.

No setor portuário, o Porto de Outeiro passou por uma transformação significativa. O píer, que antes possuía 261 metros, foi ampliado para 716 metros, permitindo o deslocamento de até 80 mil toneladas , o dobro do volume anterior. A obra, executada pela Companhia Docas do Pará em parceria com a Itaipu Binacional, contou com R$ 233 milhões em recursos.

Lula esteve acompanhado do governador Helder Barbalho (MDB) e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Celso Sabino (Turismo), Jader Filho (Cidades), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Marina Silva (Meio Ambiente).

A agenda presidencial no estado continua neste domingo, 2, quando o chefe do Executivo visitará comunidades indígenas e quilombolas em Santarém, reforçando o caráter social e ambiental do roteiro que antecede a conferência climática internacional.