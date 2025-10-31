Fabricante de armas doa milhares de munições ao governo Lula

Governo Lula receberá munições da Taurus - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Taurus Armas S.A, uma das maiores fabricantes de armas do mundo, doou para a Agência Brasil de Inteligência (ABIN), vinculada à Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 7.000 (sete mil) munições tipo 9x19mm Luger EOOG 124g NTA.

A doação foi publicada na edição desta sexta-feira, 31, do Diário Oficial da União (DOU). O texto especifica que as munições devem ser entregues até o dia 30 de janeiro de 2026. Para que a transferência seja ocorra, todos os requisitos exigidos na publicação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Doação a título gratuito (em caráter não oneroso), sem condições ou ressalvas, de 7.000 (sete) mil munições do tipo 9x19mm Luger EOOG 124g NTA pela TAURUS para a ABIN, que serão entregues na sede da ABIN até o dia 30 de janeiro de 2026, desde que cumpridos todos os requisitos regulatórios para a entrega e recebimento das munições. Fundamento Legal: Acordo Judicial junto ao Ministério Público Federal, nos autos do processo nº 0803509-42.2017.4.05.8500", diz trecho da publicação.

O que é ABIN?

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) é o órgão de inteligência civil do Brasil, vinculado ao Ministério da Casa Civil, fundada em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O órgão tem como objetivos a proteção do Estado Democrático de Direito, assim como a soberania nacional.