POLÍTICA
POLÍTICA

Camaçari celebra sétimo ano consecutivo do selo Bandeira Azul em Guarajuba na praia do Paraíso

Evento contou com a vice-prefeita Pastora Dea e do gestor da Praia do Paraíso, Joel Pereira

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 20:58 h | Atualizada em 31/10/2025 - 21:09
Praia do Paraíso, em Guarajuba
Praia do Paraíso, em Guarajuba -

A Praia do Paraíso, em Guarajuba, voltou a ser destaque nacional ao conquistar, pelo sétimo ano consecutivo, o selo internacional Bandeira Azul, certificação que reconhece praias e marinas que cumprem rigorosos critérios de qualidade ambiental, segurança, bem-estar e gestão sustentável.

A praia da espera em Itacimirim também voltará a hastear a banheira pelo quinto ano .

A cerimônia de renovação do selo aconteceu nesta sexta-feira, 31, em Guarujá -SP, contou com a presença da vice-prefeita de Camaçari, Pastora Dea, do gestor da Praia do Paraíso, Joel Pereira, e Gunnar, gestor da praia da espera em Itacimirim

Durante o evento, a vice-prefeita destacou o orgulho de Camaçari em manter o selo na praia do Paraíso sem nenhuma reprovação desde sua primeira certificação.

“Este reconhecimento reafirma o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e com a preservação do nosso litoral. Camaçari tem praias belíssimas e é nosso dever cuidar para que continuem sendo motivo de orgulho para todos”, afirmou Pastora Dea.

Joel Pereira e Pastora Dea, vice-prefeita de Camaçari
Joel Pereira e Pastora Dea, vice-prefeita de Camaçari | Foto: Divulgação

O gestor da Praia do Paraíso, Joel Pereira, também celebrou a conquista e ressaltou o trabalho coletivo que garante a manutenção dos padrões exigidos pelo programa internacional.

“Manter o selo Bandeira Azul por sete anos consecutivos é resultado de um esforço conjunto entre a gestão municipal, os comerciantes, os moradores e os visitantes. Cada um tem um papel importante na preservação desse patrimônio natural”, destacou.

Imagem ilustrativa da imagem Camaçari celebra sétimo ano consecutivo do selo Bandeira Azul em Guarajuba na praia do Paraíso
| Foto: Divulgação

O Programa Bandeira Azul é uma iniciativa da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), com sede na Dinamarca, e certifica praias que atendem a critérios como qualidade da água, gestão ambiental, acessibilidade, segurança e educação ambiental.

Gunnar, gestor da praia da espera em Camaçari, disse que com mais essa conquista, as Praias certificadas reforçam seus respectivos status como praias de referências de turismo sustentável da Bahia e do Brasil, atraindo visitantes que buscam lazer aliado à responsabilidade ambiental.

