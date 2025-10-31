DP Summit 2025: imersão em DP Estratégico começa em Feira de Santana

Gilmar Mendes, idealizador do evento DP Summit - Foto: Divulgação

Profissionais, gestores e estudantes da área de Departamento Pessoal (DP) de toda a região têm um encontro marcado com o que há de mais atual no setor. O DP Summit 2025 Feira de Santana chega à cidade no dia 1º de novembro (sábado) para um dia intenso de imersão em conhecimento, networking e troca de experiências.

Considerado o evento mais aguardado pelos profissionais de DP, o encontro será realizado no Hotel Ibis e tem como objetivo principal capacitar e atualizar os participantes para os desafios e as inovações que transformaram o setor de um núcleo burocrático em uma área crucialmente estratégica nas empresas.

Para o professor Gilmar Mendes, idealizador do evento, o DP Summit é uma resposta direta à crescente necessidade de qualificação no mercado.

"O Departamento Pessoal evoluiu de um setor burocrático para uma área estratégica nas empresas. Feira de Santana, como um polo econômico da Bahia, é o local perfeito para recebermos esse evento e capacitar os profissionais a lidarem com as inovações e as mudanças na legislação. Nosso objetivo é oferecer um conteúdo de altíssimo nível, que faça a diferença no dia a dia de cada participante", afirma Mendes.

Organizado pela Premier Treinamentos, o DP Summit 2025 contará com uma série de palestras e painéis de discussão, trazendo os maiores especialistas do Brasil para debater temas de alta relevância, como eSocial, novas tendências da legislação trabalhista e previdência social, além da aplicação da inteligência artificial no cotidiano do DP.

Além de uma grade de conteúdo robusta, que já está disponível nas redes sociais do evento, os participantes terão acesso a uma feira de negócios exclusiva. Neste espaço, parceiros e patrocinadores apresentarão as soluções e tecnologias mais recentes do mercado, consolidando o evento como um marco para o desenvolvimento do setor na Bahia.

Incrições abertas

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas online. Há opções de ingresso que incluem acesso a todo o conteúdo, kit de boas-vindas e certificado, bem como a modalidade VIP, que oferece benefícios adicionais, como uma área exclusiva para networking.

