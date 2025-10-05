Evento em Feira de Santana debate temas importantes do Departamento Pessoal

- Foto: Reprodução

O eventi voltado para profissionais de Departamento Pessoal, o DP Summit 2025, chega a Feira de Santana no dia 1º de novembro. O encontro deve reunir especialistas do Brasil no Hotel Ibis, para um dia de imersão em conhecimento, networking e troca de experiências.

Para o professor Gilmar Mendes, idealizador do evento, o DP Summit é uma resposta direta à crescente necessidade de capacitação no mercado. "O Departamento Pessoal evoluiu de um setor burocrático para uma área estratégica nas empresas. Feira de Santana, como um polo econômico da Bahia, é o local perfeito para recebermos esse evento e capacitar os profissionais a lidarem com as inovações e as mudanças na legislação. Nosso objetivo é oferecer um conteúdo de altíssimo nível, que faça a diferença no dia a dia de cada participante", afirma.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Organizado pela Premier Treinamentos, o DP Summit 2025 Feira de Santana tem como objetivo principal capacitar e atualizar profissionais para os desafios e inovações do setor. O evento contará com uma série de palestras e painéis de discussão com foco em temas como eSocial, legislação trabalhista, previdência social e inteligência artificial aplicada ao DP. A lista completa de palestrantes já está disponível nas redes sociais do evento.

Além da grade de conteúdo, os participantes terão acesso a uma feira de negócios exclusiva, onde poderão conhecer de perto as soluções e tecnologias mais recentes de parceiros e patrocinadores do mercado. A expectativa é atrair um público de profissionais, gestores e estudantes de toda a região, consolidando o evento como um marco para o desenvolvimento do setor na Bahia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online, com opções de ingresso que incluem acesso a todo o conteúdo, kit de boas-vindas e certificado de participação. Há também a modalidade VIP, que oferece benefícios adicionais como acesso a uma área exclusiva para networking.

SERVIÇO:

O quê: DP Summit 2025 Feira de Santana

Quando: 1º de novembro de 2025 (sábado), das 8h às 18h

Onde: Hotel Ibis Feira de Santana (Av. Cel. José Pinto dos Santos, 700 - São João)* Inscrições e Informações:

Site: [dpsummit.com.br](https://dpsummit.com.br/)

SOBRE A PREMIER TREINAMENTOS:

A Premier Treinamentos é uma empresa especializada em cursos e eventos de capacitação profissional, com foco em áreas como Contabilidade, Departamento Pessoal e Recursos Humanos.