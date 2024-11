Luiz Caetano faz primeira reunião de governo com Jerônimo Rodrigues

Caetano e Jerônimo conversaram sobre o novo momento político de Camaçari - Foto: Divulgação

Com o objetivo de tratar de assuntos sobre o novo momento político de Camaçari, o prefeito eleito do município, Luiz Caetano (PT), realizou a primeira reunião de trabalho com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quarta-feira, 30, na Governadoria.

O encontro teve a participação ainda da vice-prefeita eleita Pastora Déa (PSB), da deputada federal Ivoneide Caetano (PT) e do secretário de Relações Institucionais do Estado, Jonival Lucas. Caetano e Jerônimo conversaram sobre o novo momento político de Camaçari.

“Viemos fazer uma visita e já começar a conversar sobre a nossa gestão. Quero agradecer pelo apoio do governador já nesta arrancada para nos ajudar na gestão de Camaçari e trazer qualidade de vida para o nosso povo”, disse Caetano.

Jerônimo Rodrigues reiterou que vai fazer uma gestão parceira com Luiz Caetano na Prefeitura de Camaçari e que também vai prestar apoio já na transição.

“Uma reunião produtiva, em que apresentamos cenários da transição desses dois meses, que já é a preparação pra arrumar a casa. Aqueles pontos que combinamos que já estão no programa de governo. Essa vitória é a vitória do povo de Camaçari, e a vitória do bem. Vamos governar de mãos dadas”, afirmou Jerônimo.

Nesta quinta, 31, Luiz Caetano e Pastora Déa também vão ter um encontro com o presidente Lula, em Brasília.