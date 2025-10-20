Picape da BYD tem design vazado e estreia no Brasil anunciada

BYD vai lançar picape - Foto: Joa SOUZA/GOVBA

O mercado de picapes intermediárias no Brasil está prestes a ganhar um novo e forte competidor. A chinesa BYD confirmou a chegada de seu segundo modelo no país, o hatch compacto EX2, mas o grande destaque já tem data para aparecer: a tão aguardada picape monobloco, rival direta da Fiat Toro, será apresentada em novembro, durante o Salão do Automóvel.

O modelo, que já vinha sendo flagrado em testes no Brasil e na China, teve seu design final vazado na rede social Weibo, revelando as linhas definitivas da caminhonete.

A expectativa é que a estreia no Salão do Automóvel possa ter, inclusive, status de debute global, já que a BYD não comercializa picapes em sua terra natal.

Embora a apresentação seja em novembro, as vendas efetivas nas lojas estão previstas apenas para 2026.

Novidade da BYD

A nova picape da BYD, tratada nos bastidores como "o grande lançamento" da marca para 2026, será construída sobre a plataforma monobloco do SUV Song Plus, a mesma arquitetura utilizada pelas concorrentes Fiat Toro e Ford Maverick.

O visual conecta o modelo tanto ao Song Plus (nas portas e vincos laterais) quanto à irmã maior, Shark (na traseira, com tampa da caçamba e lanternas interligadas por uma barra horizontal de LED).

A picape chegará ao Brasil com o conhecido sistema híbrido plug-in DM-i da BYD, combinando motor 1.5 a gasolina com propulsor elétrico.

Será a primeira picape do segmento a contar com um sistema híbrido flex que permite recarga externa. No Song Plus, o conjunto entrega 235 cv de potência e 40,8 kgfm de torque combinados.