Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Carro elétrico mais vendido da China chega no Brasil; veja data de estreia

O Geely EX2 desembarcou no país para concorrer diretamente com BYD Dolphin e Ora 03, prometendo ser o modelo de entrada da marca

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

19/10/2025 - 9:02 h
EX2 tem chegada no Brasil anunciada
EX2 tem chegada no Brasil anunciada -

O mercado brasileiro de veículos elétricos está prestes a receber um novo competidor de peso. A montadora chinesa Geely anunciou a chegada do primeiro lote do hatch compacto EX2, seu segundo modelo a ser comercializado no país. O EX2 não é um elétrico qualquer: ele foi o carro elétrico mais vendido da China em 2025.

O modelo já desembarcou no porto de Paranaguá (PR) e terá suas vendas iniciadas em novembro, com a missão de concorrer diretamente no segmento de hatches compactos, desafiando rivais como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Geely EX2 será posicionado como o modelo de entrada da marca no Brasil, com preço inicial estimado próximo de R$ 160 mil.

Leia Também:

Fim de uma era: câmbio automatizado deixa de ser produzido no Brasil
Hyundai lança carro elétrico e entra na disputa com BYD e Geely
Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne

Apesar de ser um compacto, o EX2 promete ser um dos mais espaçosos da categoria:

  • Comprimento: 4,14 metros
  • Entre-eixos: 2,65 metros
  • Porta-malas: 375 litros (além de um compartimento dianteiro extra de 70 litros, ideal para cabos de recarga).

No mercado chinês, o modelo é oferecido com motorizações que variam entre 78 cv e 114 cv, e opções de bateria de 30,1 kWh ou 40,2 kWh. A autonomia fica entre 310 km e 410 km (no ciclo NEDC).

Tecnologia e plano de produção nacional

O interior do EX2 aposta em conectividade para atrair o consumidor brasileiro. O veículo traz um painel digital de 8,8 polegadas, uma central multimídia gigante de 14,6 polegadas e carregador de celular por indução, combinados com um acabamento moderno.

Para consolidar sua presença, a Geely já estuda a possibilidade de produzir o EX2 no Brasil em parceria com a Renault, utilizando a fábrica de São José dos Pinhais (PR).

A produção nacional é um movimento estratégico que pode reduzir custos, tornando o modelo ainda mais competitivo frente aos seus principais rivais chineses no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro elétrico estreia EX2 Geely

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
EX2 tem chegada no Brasil anunciada
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

EX2 tem chegada no Brasil anunciada
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

EX2 tem chegada no Brasil anunciada
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

EX2 tem chegada no Brasil anunciada
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x