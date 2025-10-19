Carro elétrico mais vendido da China chega no Brasil; veja data de estreia

EX2 tem chegada no Brasil anunciada - Foto: Divulgação

O mercado brasileiro de veículos elétricos está prestes a receber um novo competidor de peso. A montadora chinesa Geely anunciou a chegada do primeiro lote do hatch compacto EX2, seu segundo modelo a ser comercializado no país. O EX2 não é um elétrico qualquer: ele foi o carro elétrico mais vendido da China em 2025.

O modelo já desembarcou no porto de Paranaguá (PR) e terá suas vendas iniciadas em novembro, com a missão de concorrer diretamente no segmento de hatches compactos, desafiando rivais como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.

O Geely EX2 será posicionado como o modelo de entrada da marca no Brasil, com preço inicial estimado próximo de R$ 160 mil.

Apesar de ser um compacto, o EX2 promete ser um dos mais espaçosos da categoria:

Comprimento: 4,14 metros

Entre-eixos: 2,65 metros

Porta-malas: 375 litros (além de um compartimento dianteiro extra de 70 litros, ideal para cabos de recarga).

No mercado chinês, o modelo é oferecido com motorizações que variam entre 78 cv e 114 cv, e opções de bateria de 30,1 kWh ou 40,2 kWh. A autonomia fica entre 310 km e 410 km (no ciclo NEDC).

Tecnologia e plano de produção nacional

O interior do EX2 aposta em conectividade para atrair o consumidor brasileiro. O veículo traz um painel digital de 8,8 polegadas, uma central multimídia gigante de 14,6 polegadas e carregador de celular por indução, combinados com um acabamento moderno.

Para consolidar sua presença, a Geely já estuda a possibilidade de produzir o EX2 no Brasil em parceria com a Renault, utilizando a fábrica de São José dos Pinhais (PR).

A produção nacional é um movimento estratégico que pode reduzir custos, tornando o modelo ainda mais competitivo frente aos seus principais rivais chineses no país.