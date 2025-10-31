Nikolas volta a polemizar e diz que nenhum anjo morreu no Rio

Nikolas Ferreira voltou a falar sobre operação no Rio. - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a se manifestar sobre a operação policial contra o Comando Vermelho (CV) que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro na última terça-feira, 28.

Nesta sexta-feira, 31, após a divulgação dos primeiros nomes da lista de mortos na ação, ele fez uma publicação em suas redes sociais em tom de ironia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Lista de mortos na operação policial contra o CV. Achei que iria encontrar o Miguel, Gabriel… já que disseram que todos eram anjos”, publicou o parlamentar em sua conta no X, mostrando parte da lista divulgada pela polícia do Rio, que indica várias lideranças da facção entre os mortos já identificados.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que pelo menos 78 dos mortos na Operação Contenção tinham ficha criminal relevante, incluindo homicídios, tráfico de drogas, roubos e ataques a policiais.

Faxina

Ainda na terça, Nikolas Ferreira comemorou, no plenário da Câmara dos Deputados, o saldo da operação policial. O parlamentar tratou a operação com uma "faxina", e acusou a 'esquerda' de se solidarizar com os criminosos mortos pelas forças de segurança. O parlamentar mineiro também criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), a quem atribuiu a culpa pelo avanço do crime organizado.

"A maior faxina da história do Rio de Janeiro, 60 criminosos mortos, que estavam criando um cenário de guerra onde as pessoas são subordinadas ao tráfico [...] Traficante é morto, eles estão de luto. ´Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje", disparou o deputado, que continuou.