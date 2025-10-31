Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Preso, Bolsonaro sinaliza apoio a Ciro Gomes contra o PT

Ex-presidente não poderá ser candidato ao Planalto em 2026

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/10/2025 - 19:26 h
Ciro Gomes ao lado de Bolsonaro durante debate em 2022
Preso em regime domiciliar e condenado por seu envolvimento na trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou o apoio do PL, seu partido, ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), em uma eventual candidatura contra o PT nas eleições de 2026.

Ciro, que se filiou novamente ao PSDB, uma das suas primeiras siglas, tem sido cotado para ser candidato ao governo do Ceará no próximo ano. O tucano já tem o aval para compor uma chapa majoritária com o PL, movimento confirmado pelo deputado federal bolsonarista André Fernandes.

“Obviamente, tudo que eu fiz e que eu estou fazendo, eu tive aval de Jair Bolsonaro. Ele poderia até ter outras ideias, mas ele nos ouviu, nos atendeu e mandou tocar. Ficou bem definido com todos os mandatários do PL que estão aqui. Quando o Bolsonaro esteve aqui em Fortaleza, ele disse a todos que me dava essa responsabilidade de tocar esse projeto aqui no estado", afirmou André Fernandes ao ser questionado sobre a aliança.

Ciro e Bolsonaro

Próximo de formar uma aliança com Bolsonaro para enfrentar o governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição no Ceará, Ciro Gomes já fez duros ataques ao ex-presidente da República.

Em 2022, pouco antes da disputa presidencial, Ciro chegou a chamar Bolsonaro de "estúpido" e "negacionista" em uma publicação nas redes sociais.

"Negação como presidente, negacionista por vocação e estúpido por natureza, Bolsonaro mandou cancelar 25 decretos de pesar assinados por seus antecessores [...] Para Bolsonaro, aqueles facínoras são mitos e heróis", disparou Ciro na época, criticando uma decisão do então presidente.

