MUNDO
MUNDO

Atlas/Bloomberg: veja as intenções de voto para a presidência no Chile

Levantamento aponta cenário indefinido na corrida eleitoral

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/10/2025 - 18:04 h
Gabriel Boric, atual presidente do Chile
Gabriel Boric, atual presidente do Chile

Candidata da coalização de esquerda encabeçada pelo presidente Gabriel Boric, Jeannette Jara lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais no Chile, de acordo com o levantamento Atlas/Bloomberg. A pesquisa mostra a postulante com 33.2% da preferência dos eleitores.

Na sequência aparecem o conservador José Antônio Kast e Johannes Kaiser, do Partido Republicano, também de direita, ambos com 16.8%. Franco Parisi tem 14.2%, seguido por Evelyn Matthei, com 13.9%. Os demais nomes não chegam a 2% das intenções de voto.

Segundo turno

Apesar da liderança com folga no primeiro turno, Jeannette Jara perde para os principais adversários em todos os cenários de segundo turno que foram testados. O melhor desempenho é contra Kaiser.

Veja os cenários de segundo turno

  • Kaiser 46% x 41% Jara
  • Kast 46% x 40 Jara
  • Parisi 45% x 38% Jara
  • Matthei 44% x 37% Jara

Avaliação governo Boric

Prestes e deixar presidência do Chile, Gabriel Boric aparece com baixa aprovação entre os chilenos consultados na pesquisa.

Aqueles que desaprovam o governo Boric são 58.0%, enquanto outros 38.9% aprovam a gestão. Outros 3.1% consultados não souberam responder.

Quando o direcionamento é como o governo Boric é visto pelos eleitores, 49.9% avaliam como ruim ou muito ruim, enquanto outros 31.6% consideram bom ou excelente. Para 18.2% dos entrevistados, o governo é visto como regular.

A pesquisa

O levantamento Atlas/Bloomberg entrevistou 3.709 pessoas, via recrutamento digital, entre os dias 25 e 30 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais (2%), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Eleições Chile

O primeiro turno das eleições para a presidência do Chile acontece no dia 16 de novembro, seguindo o calendário eleitoral do país. O candidato eleito toma posse em março de 2026.

AtlasIntel

O Instituto Atlasintel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT)sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a Atlasintel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.

