POLÍTICA

Governo brasileiro planeja novo encontro com EUA

Equipe de Lula quer avançar na redução de tarifas e na revogação de sanções a autoridades

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 13:51 h
Membros do governo Lula indicaram que a previsão é que a próxima rodada de negociações aconteça em até 15 dias
Membros do governo Lula indicaram que a previsão é que a próxima rodada de negociações aconteça em até 15 dias -

O governo brasileiro avalia a realização de uma nova reunião com os Estados Unidos já na próxima semana, com o objetivo de avançar nas negociações que podem resultar na reversão de sanções e restrições econômicas aplicadas a autoridades brasileiras.

Segundo apuração da CNN, membros do governo Lula indicaram que a previsão é que a próxima rodada de negociações aconteça em até 15 dias, em Washington, mesmo com a realização da COP30 em Belém do Pará.

O Brasil poderá ser representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda).

Após o encontro entre Lula e Trump no último domingo, 26, na Malásia, fontes brasileiras indicam que o próximo passo será o governo dos EUA apresentar as condições para avançar na remoção dos 40% de tarifas aplicadas em julho.

O governo busca retomar o nível de tarifas de 10%, estabelecido por Trump em abril, antes do agravamento da crise comercial.

Segundo integrantes do governo brasileiro, a administração Trump deve apresentar demandas que também tragam ganhos políticos para os EUA ao final das negociações. Assuntos como big techs e terras raras podem surgir como possíveis pontos de negociação.

A equipe de Lula também solicita a revogação de sanções a autoridades brasileiras, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo negociadores, o pedido brasileiro pode ser atendido, já que Trump reconheceu que a motivação para a sanção não se sustenta. Em julho, ao anunciar as tarifas, ele mencionou uma “caça às bruxas a Jair Bolsonaro”, mas o ex-presidente não foi tema da conversa com Lula.

