POLÍTICA
REDES SOCIAIS

Cláudio Castro dispara em seguidores após megaoperação no Rio

Governador classificou ação das polícias Civil e Militar como um "sucesso"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/10/2025 - 13:00 h
Governador do Rio, Cláudio Castro
Governador do Rio, Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), elevou consideravelmente seu número de seguidores no Instagram, após a megaoperação das polícias Civil e Militar, na última terça-feira, 28, que resultou em mais de 120 pessoas mortas na capital fluminense, segundo o governo do Estado.

Em coletiva de imprensa na quarta-feira, 29, o liberal classificou a ação das forças de segurança como um "sucesso" e chegou a afirmar que, de vítimas, "só tivemos os policiais".

"Queria me solidarizar com as famílias dos nossos quatro guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos [...]. De vítima lá, só tivemos os policiais e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Tirando a vida dos policiais, o resto, a operação foi um sucesso", afirmou.

A postura do gestor, ainda que polêmica, gerou engajamento nas redes sociais. Antes da ação, o político contava com cerca de 460 mil seguidores na rede social de Mark Zuckerberg, enquanto na manhã desta sexta-feira, 31, o número já ultrapassa 1,3 milhão.

Operação teve engajamento positivo nas redes

Um levantamento feito pela consultoria Ativaweb para o jornal O Globo, a partir das plataformas da Meta (Facebook e Instagram), do TikTok e do YouTube, divulgado na quinta-feira, 30, demonstrou que a megaoperação foi descrita positivamente em 50,1% dos posts feitos sobre o assunto em cinco estados, entre elas a Bahia.

Outro estudo mostrou que entre as últimas terça, 28, e quarta-feira, 29, os perfis de direita totalizaram 57 milhões de interações em cinco plataformas (Facebook, Instagram, X, Youtube e TikTok).

O número representa mais do que o triplo das 17 milhões angariadas pelo campo denominado “progressista”. Este levantamento foi realizado pelo Instituto Democracia em Xeque e também divulgado pela publicação carioca.

