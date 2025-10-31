Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Vereador baiano é afastado de cargo após prisão por agressão

Morão apresentou licença médica na Câmara de Santo Antônio de Jesus

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 13:27 h
Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo
Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo -

O vereador Edivan de Jesus Santos, conhecido como Morão (União Brasil), foi afastado temporariamente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, após a aprovação de um pedido de licença médica. A medida foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares durante sessão realizada na quinta-feira, 30.

Em nota, a Câmara informou que o vereador apresentou atestado médico ao solicitar a licença, que tem caráter temporário. A Casa Legislativa também enviou ofícios à Delegacia Territorial e à Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus, solicitando informações oficiais sobre o processo judicial, a fim de acompanhar a situação do parlamentar e tomar as medidas cabíveis.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cláudio Castro dispara em seguidores após megaoperação no Rio
Binho Galinha é alvo de nova denúncia do Ministério Público
Luz + barata? Congresso toma decisão que mexe no bolso dos brasileiros

“A Câmara Municipal continuará acompanhando as decisões do Poder Judiciário e seguirá o que está previsto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno para a adoção de quaisquer novas medidas”, informou em comunicado.

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum (União Brasil), foi convocado para ocupar o cargo e assumirá na próxima segunda-feira, 3.

O vereador Morão foi preso em 23 de outubro, em Salvador, suspeito de agredir a ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado em uma clínica de saúde mental no bairro IAPI, Jardim Santa Mônica, onde estava internado.

O parlamentar também foi alvo de uma medida protetiva após o novo caso de violência doméstica, registrado no dia 11 de outubro, na Delegacia de Santo Antônio de Jesus.

Confira a nota na íntegra

"A Câmara Municipal informa que foi aprovado em Plenário o afastamento do vereador Edivan de Jesus Santos (Morão), tendo como base o requerimento apresentado pelo edil no dia 22 de outubro de 2025, no qual solicitava licença por motivo de saúde, mediante atestado médico.

O requerimento foi submetido ao Plenário em sessão ordinária nesta quinta-feira, 30 de outubro, e aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.

Ato contínuo ao afastamento também foi comunicada a convocação do suplente Mário Sergio Santos Rocha (Sergio Gordo do Mutum) para assumir o mandato. A posse deverá acontecer na próxima segunda-feira, 3 de novembro, às 19h, em sessão ordinária.

A Câmara Municipal também encaminhou ofício à Delegacia de Polícia e à Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus solicitando que sejam remetidas ao Poder Legislativo todas as informações referentes ao processo, para que possa tomar conhecimento acerca dos procedimentos jurídicos. Em paralelo, a Câmara está adotando as devidas medidas administrativas.

Ressaltamos que a Câmara Municipal continuará acompanhando as decisões do Poder Judiciário e seguindo o que é estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno para a adoção de quaisquer novas medidas".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afastamento agressão licença médica morão prisão Santo Antônio de Jesus saúde mental Sérgio Gordo do Mutum suplente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x