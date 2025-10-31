Vereador baiano é afastado de cargo após prisão por agressão

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum, foi convocado para ocupar o cargo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vereador Edivan de Jesus Santos, conhecido como Morão (União Brasil), foi afastado temporariamente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, após a aprovação de um pedido de licença médica. A medida foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares durante sessão realizada na quinta-feira, 30.

Em nota, a Câmara informou que o vereador apresentou atestado médico ao solicitar a licença, que tem caráter temporário. A Casa Legislativa também enviou ofícios à Delegacia Territorial e à Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus, solicitando informações oficiais sobre o processo judicial, a fim de acompanhar a situação do parlamentar e tomar as medidas cabíveis.

“A Câmara Municipal continuará acompanhando as decisões do Poder Judiciário e seguirá o que está previsto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno para a adoção de quaisquer novas medidas”, informou em comunicado.

Com o afastamento de Morão, o suplente Mário Sérgio Santos Rocha, conhecido como Sérgio Gordo do Mutum (União Brasil), foi convocado para ocupar o cargo e assumirá na próxima segunda-feira, 3.

O vereador Morão foi preso em 23 de outubro, em Salvador, suspeito de agredir a ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado em uma clínica de saúde mental no bairro IAPI, Jardim Santa Mônica, onde estava internado.

O parlamentar também foi alvo de uma medida protetiva após o novo caso de violência doméstica, registrado no dia 11 de outubro, na Delegacia de Santo Antônio de Jesus.

Confira a nota na íntegra

"A Câmara Municipal informa que foi aprovado em Plenário o afastamento do vereador Edivan de Jesus Santos (Morão), tendo como base o requerimento apresentado pelo edil no dia 22 de outubro de 2025, no qual solicitava licença por motivo de saúde, mediante atestado médico.

O requerimento foi submetido ao Plenário em sessão ordinária nesta quinta-feira, 30 de outubro, e aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.

Ato contínuo ao afastamento também foi comunicada a convocação do suplente Mário Sergio Santos Rocha (Sergio Gordo do Mutum) para assumir o mandato. A posse deverá acontecer na próxima segunda-feira, 3 de novembro, às 19h, em sessão ordinária.

A Câmara Municipal também encaminhou ofício à Delegacia de Polícia e à Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus solicitando que sejam remetidas ao Poder Legislativo todas as informações referentes ao processo, para que possa tomar conhecimento acerca dos procedimentos jurídicos. Em paralelo, a Câmara está adotando as devidas medidas administrativas.

Ressaltamos que a Câmara Municipal continuará acompanhando as decisões do Poder Judiciário e seguindo o que é estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno para a adoção de quaisquer novas medidas".