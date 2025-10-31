Luz + barata? Congresso toma decisão que mexe no bolso dos brasileiros

Conta de energia elétrica - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

O Congresso Nacional aprovou, em votação relâmpago, a medida provisória (MP) para baratear as contas de luz a partir de 2026. A nova regra para o setor elétrico foi aprovada nas duas casas legislativas e segue para sanção presidencial.

A proposta prevê um teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mecanismo que financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às energias renováveis.

Além disso, outro diferencial desta MP é a a abertura gradual do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores possam escolher o fornecedor de eletricidade. Hoje, essa opção está disponível apenas para grandes empresas.

Quem fica isento?

Famílias de baixa renda;

Beneficiários do Luz para Todos e da CCC;

Custos administrativos da CDE, CCC e RGR;

Estados que não estavam conectados ao SIN até 2009.

Royalties do petróleo

O texto também muda a forma de calcular royalties e participações governamentais pagos pelas empresas que exploram petróleo no país.

Como fica a nova MP?

A MP prevê que o valor seja definido com base em cotações internacionais, o que pode aumentar a arrecadação do governo sobre a produção de petróleo no país. O tema dividiu entidades do setor.

Abertura do mercado de energia

Todos os consumidores poderão escolher, em fases

Indústrias e comércio: até 24 meses;

Consumidores residenciais: até 36 meses;

Será criado o Supridor de Última Instância (SUI), para garantir fornecimento emergencial em caso de falhas.

O que é Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE)?

A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é um fundo setorial do setor elétrico brasileiro, criado por lei, que tem como objetivo financiar diversas políticas públicas e programas relacionados à energia.

Subsídios da CDE