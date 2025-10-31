IMPACTO
Luz + barata? Congresso toma decisão que mexe no bolso dos brasileiros
Texto segue para sanção do presidente Lula (PT)
Por Gabriela Araújo
O Congresso Nacional aprovou, em votação relâmpago, a medida provisória (MP) para baratear as contas de luz a partir de 2026. A nova regra para o setor elétrico foi aprovada nas duas casas legislativas e segue para sanção presidencial.
A proposta prevê um teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mecanismo que financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às energias renováveis.
Além disso, outro diferencial desta MP é a a abertura gradual do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores possam escolher o fornecedor de eletricidade. Hoje, essa opção está disponível apenas para grandes empresas.
Quem fica isento?
- Famílias de baixa renda;
- Beneficiários do Luz para Todos e da CCC;
- Custos administrativos da CDE, CCC e RGR;
- Estados que não estavam conectados ao SIN até 2009.
- Royalties do petróleo
O texto também muda a forma de calcular royalties e participações governamentais pagos pelas empresas que exploram petróleo no país.
Como fica a nova MP?
A MP prevê que o valor seja definido com base em cotações internacionais, o que pode aumentar a arrecadação do governo sobre a produção de petróleo no país. O tema dividiu entidades do setor.
Abertura do mercado de energia
Todos os consumidores poderão escolher, em fases
- Indústrias e comércio: até 24 meses;
- Consumidores residenciais: até 36 meses;
- Será criado o Supridor de Última Instância (SUI), para garantir fornecimento emergencial em caso de falhas.
O que é Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE)?
A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é um fundo setorial do setor elétrico brasileiro, criado por lei, que tem como objetivo financiar diversas políticas públicas e programas relacionados à energia.
Subsídios da CDE
- Universalização do acesso à energia elétrica;
- Tarifa Social de Energia Elétrica;
- Incentivo a fontes de energia renováveis;
- Custeio de usinas termoelétricas em sistemas isolados;
- Pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.
