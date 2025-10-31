Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPACTO

Luz + barata? Congresso toma decisão que mexe no bolso dos brasileiros

Texto segue para sanção do presidente Lula (PT)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

31/10/2025 - 12:32 h
Conta de energia elétrica
Conta de energia elétrica -

O Congresso Nacional aprovou, em votação relâmpago, a medida provisória (MP) para baratear as contas de luz a partir de 2026. A nova regra para o setor elétrico foi aprovada nas duas casas legislativas e segue para sanção presidencial.

A proposta prevê um teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mecanismo que financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às energias renováveis.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, outro diferencial desta MP é a a abertura gradual do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores possam escolher o fornecedor de eletricidade. Hoje, essa opção está disponível apenas para grandes empresas.

Leia Também:

Conta de luz mais cara: famílias da Bahia vão perder benefício da Coelba
Conta de luz mais cara? Veja como pequenas atitudes podem aliviar o bolso
Faltou luz aí? Apagão atinge Bahia e mais estados do Brasil durante a madrugada
Conta de luz ficará mais cara a partir de outubro

Quem fica isento?

  • Famílias de baixa renda;
  • Beneficiários do Luz para Todos e da CCC;
  • Custos administrativos da CDE, CCC e RGR;
  • Estados que não estavam conectados ao SIN até 2009.
  • Royalties do petróleo

O texto também muda a forma de calcular royalties e participações governamentais pagos pelas empresas que exploram petróleo no país.

Como fica a nova MP?

A MP prevê que o valor seja definido com base em cotações internacionais, o que pode aumentar a arrecadação do governo sobre a produção de petróleo no país. O tema dividiu entidades do setor.

Abertura do mercado de energia

Todos os consumidores poderão escolher, em fases

  • Indústrias e comércio: até 24 meses;
  • Consumidores residenciais: até 36 meses;
  • Será criado o Supridor de Última Instância (SUI), para garantir fornecimento emergencial em caso de falhas.

O que é Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE)?

A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é um fundo setorial do setor elétrico brasileiro, criado por lei, que tem como objetivo financiar diversas políticas públicas e programas relacionados à energia.

Subsídios da CDE

  • Universalização do acesso à energia elétrica;
  • Tarifa Social de Energia Elétrica;
  • Incentivo a fontes de energia renováveis;
  • Custeio de usinas termoelétricas em sistemas isolados;
  • Pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia MP setor elétrico Setor Elétrico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conta de energia elétrica
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Conta de energia elétrica
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Conta de energia elétrica
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Conta de energia elétrica
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x