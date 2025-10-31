Conta de luz mais cara: famílias da Bahia vão perder benefício da Coelba

Conta de energia (ilustração) - Foto: Divulgação | Coelba

Por conta da falta de atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mais de 144 mil famílias Bahia vão deixar de receber a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Segundo a Neoenergia Coelba, quem perder o benefício pode voltar a fazer parte do programa desde que passem a atender aos critérios. Os dados cadastrais devem ser atualizados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a cada dois anos.

Têm direito à Tarifa Social as famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, incluindo indígenas e quilombolas; as famílias de baixa renda que tenham idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); e aquelas cadastradas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que possuam membro com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos essenciais à vida.

A Tarifa Social garante 100% de desconto nos primeiros 80 kWh/mês consumidos por famílias classificadas como de baixa renda. Caso o consumo ultrapasse 80 kWh, o valor excedente é cobrado normalmente.