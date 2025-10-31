Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Conta de luz mais cara: famílias da Bahia vão perder benefício da Coelba

Famílias baianas podem perder até 100% de desconto na conta de luz; entenda o motivo

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 6:34 h | Atualizada em 31/10/2025 - 6:49
Conta de energia (ilustração)
Conta de energia (ilustração) -

Por conta da falta de atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mais de 144 mil famílias Bahia vão deixar de receber a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Segundo a Neoenergia Coelba, quem perder o benefício pode voltar a fazer parte do programa desde que passem a atender aos critérios. Os dados cadastrais devem ser atualizados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a cada dois anos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Na Bahia, carro zero será sorteado para quem pagar conta de luz no pix
Mais cara! Aneel anuncia bandeira amarela nas contas de luz em maio
Vai ter luz 0800? Câmara aprova isenção da conta de energia

Têm direito à Tarifa Social as famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, incluindo indígenas e quilombolas; as famílias de baixa renda que tenham idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); e aquelas cadastradas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que possuam membro com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos essenciais à vida.

A Tarifa Social garante 100% de desconto nos primeiros 80 kWh/mês consumidos por famílias classificadas como de baixa renda. Caso o consumo ultrapasse 80 kWh, o valor excedente é cobrado normalmente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

coelba Famílias Baianas tarifa social de energia elétrica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conta de energia (ilustração)
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Conta de energia (ilustração)
Play

Secretário do RJ compara operações do Rio e da Bahia, e Werner reage

Conta de energia (ilustração)
Play

Enfermeira instala câmeras e flagra abuso sexual contra mãe acamada na Bahia

Conta de energia (ilustração)
Play

Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC

x