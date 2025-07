Na Bahia, carro zero será sorteado para quem pagar conta de luz no pix

Os números sorteados são baseados nos resultados da Loteria Federal - Foto: Divulgação | Coelba

A Neoenergia Coelba lançou a promoção "Conta com PIX", destinada aos consumidores que pagarem suas faturas em dia utilizando o pix. Entre os prêmios oferecidos estão um carro zero quilômetro e um ano de conta de energia paga.

Como participar

Para participar, é necessário se inscrever no site da promoção e seguir as regras do regulamento. Lançada neste mês, a promoção vai premiar 55 clientes em todo o país.

Sorteio

O primeiro sorteio será em setembro.

Até o fim do ano, serão realizados mensalmente dois sorteios, por área de concessão, para dar créditos mensais de R$ 250,00 nas contas de luz por um ano, totalizando R$ 3 mil em descontos para cada vencedor durante o período.

Ao fim da campanha, em dezembro, cada distribuidora vai sortear um carro zero, no valor total de R$ 80 mil.

Cada fatura paga via PIX gera um número da sorte. Quanto mais o cliente utilizar essa modalidade de pagamento, mais chances têm de ganhar, pois os números são acumulativos e valem tanto para os sorteios mensais quanto para o sorteio final – desde que o consumidor mantenha suas contas em dia.

Os números sorteados são baseados nos resultados da Loteria Federal, da Caixa, e serão divulgados pelas redes sociais da Neoenergia e pelo site da promoção. Os ganhadores serão avisados por telefone ou e-mail.