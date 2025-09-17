Popularidade de Lula sobe e governo alcança maior aprovação desde janeiro 2024

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) vem recuperando a sua popularidade com os brasileiros. A retomada da confiança da população na gestão petista reflete nas pesquisas de satisfação sobre o político, a exemplo da AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, 17.

Diante disso, o governo alcançou uma das maiores aprovações do terceiro mandato de Lula desde janeiro de 2024. Segundo o levantamento, 50,8% dos brasileiros aprovam o governo ante a 48,3% que reprovam a gestão. Outros 0,9% dos entrevistados não souberam responder o questionamento.

Comparado ao mês de agosto, a desaprovação do presidente caiu 2,7 pontos, já a satisfação dos eleitores com Lula subiu para 2,9 pontos percentuais.

Esta é a segunda vez que o petista consegue reverter os números de desaprovação. A primeira aconteceu em julho deste ano quando o governo Lula conseguiu lograr 50,8% de satisfação dos eleitores contra 49,7% de reprovação. Além disso, outro avanço do terceiro mandato do político está relacionada a avaliação entre bom ou ótimo.

Avaliação do governo Lula

Ruim/Péssimo: 48% (em agosto, esse número era de 51,2%);

Bom/Ótimo: 46,2% (comparado ao mês anterior, era de 43,7%);

Regular: 5,8% (eram 5,1 em agosto).

Pesquisa Atlas/Bloomberg

O levantamento Atlas/Bloomberg entrevistou 7.291 pessoas, por meio de recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual para mais ou para menos, enquanto seu nível de confiança é de 95%.

