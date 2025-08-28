Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

AtlasIntel: Lula mantém alta aprovação no Nordeste

Pesquisa Atlas/LatamPulse divulgado nesta quinta-feira, 28, mostra que 61,3% da população aprova a gestão do presidente, enquanto 38,4% desaprovam

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/08/2025 - 9:26 h | Atualizada em 28/08/2025 - 9:54
Presidente Lula mantém altos índices de aprovação na região Nordeste
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém altos índices de aprovação no Nordeste, conforme indica pesquisa Atlas/LatamPulse, divulgada nesta quinta-feira, 28. O levantamento indica que 61,3% da população avalia positivamente sua gestão, enquanto 38,4% desaprovam.

O levantamento também traz dados sobre a avaliação geral do governo Lula. Segundo a pesquisa, 55,3% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, 6,4% a classificam como regular, enquanto 38,3% avaliam como ruim ou péssima.

Veja aprovação do governo Lula no Nordeste:

  • aprovação 61,3%
  • desaprovação 38,4%

Veja a avaliação do Governo Lula

  • Ruim/Péssimo: 38,3%
  • Ótimo/Bom: 55,3%
  • Regular: 6,4%

Lula lidera em cenários de 1º turno

A pesquisa ainda mostrou que o presidente Lula segue na frente nos cenários de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

No Cenário 1, que inclui Lula, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Romeu Zema (Novo), o petista lidera com 44,1% das intenções de voto, enquanto Tarcísio aparece com 31,8% e Zema com 4,4%.

Já no Cenário 2, envolvendo Lula, Michelle Bolsonaro (PL) e Zema, Lula mantém a dianteira, com 44,2%, seguido por Michelle, com 29,7%, e Zema, com 4,4%.

Os números indicam que o presidente mantém vantagem sólida sobre os principais concorrentes, consolidando-se como favorito para o primeiro turno, independentemente da combinação de candidatos considerada.

Perfil dos entrevistados

A pesquisa Atlas/LatamPulse tem 52.1% dos consultados do gênero feminino, enquanto outros 47.9% fazem parte do gênero masculino. A faixa etária de maior alcance do levantamento está no grupo entre 45 anos e 59 anos, representando 26.2%.

Quando o recorte é feito pelo grau de escolaridade, pessoas com ensino médio aparecem como maioria, representando 42.0%. No quesito financeiro, a maior parte dos entrevistados, 32.6%, faz parte de um grupo que possui renda familiar mensal de até R$ 2 mil.

Pesquisa Atlas/LatamPulse

O levantamento Atlas/LatamPulse consultou 6.238 pessoas, por meio de recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 20 e 25 de agosto deste ano. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual (±1%), enquanto seu nível de confiança é de 95%.

