REAÇÃO
Jerônimo rebate Caiado e cobra união de estados contra o crime
Governador defendeu união entre governadores no combate ao crime
Por Redação
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reagiu, nesta sexta-feira,31, às críticas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), sobre a gestão da segurança pública na Bahia.
Leia Também:
Em entrevista nesta sexta-feira, 31, o petista defendeu a atuação do estado no combate ao crime organizado e cobrou a união dos governadores para enfrentar a criminalidade.
“Eu estou torcendo para que a gente consiga superar esse momento. Nós temos que estar, os 27 governadores nesse momento com a pauta de enfrentar o crime organizado para quebrar as finanças que é quem financia, quem patrocina nos diversos estados. Eu estou com essa condição”, disse o petista.
Em entrevista à GloboNews, Caiado, disse que o governo federal e o Partido dos Trabalhadores têm falhado no enfrentamento ao crime organizado.
Caiado afirmou que o ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Jerônimo não têm demonstrado reação proporcional ao avanço das facções no estado.
“A maior barbárie hoje está dentro da Bahia. Por que eles não tomam iniciativa e mostram ao Brasil o que conseguiram fazer lá? Eles vêm com essa frase de ‘menos sangue e mais inteligência’. Quer dizer que o sangue do cidadão baiano é menos importante do que o sangue de quem morreu na operação do Rio?”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes