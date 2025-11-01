Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Rodrigo Pimentel elogia polícia baiana e destaca avanços na segurança

Ex-capitão do Bope comparou atuação policial à do Rio de Janeiro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/11/2025 - 13:44 h
Rodrigo Pimentel durante participação no Flow Podcast
Rodrigo Pimentel durante participação no Flow Podcast -

O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e especialista em segurança pública, Rodrigo Pimentel, elogiou o trabalho das forças de segurança da Bahia e a condução do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na redução dos índices de criminalidade. As declarações foram dadas durante participação no Flow Podcast, na sexta-feira, 31.

Pimentel, que ganhou notoriedade por sua experiência na área militar e por ser um dos autores do filme Tropa de Elite, destacou a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil baianas, apontando avanços nos últimos dois anos.

“A polícia da Bahia é muito boa! Eles não querem perder a guerra. Eles não querem que Salvador vire o Rio de Janeiro. É fato!”, afirmou o especialista durante a entrevista.

Comparação com o Rio de Janeiro

Ao comparar os contextos de segurança da Bahia e do Rio de Janeiro, Pimentel ressaltou que as forças de segurança baianas demonstram maior integração e firmeza no enfrentamento ao crime organizado.

Leia Também:

Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro
Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior
65% dos brasileiros veem mortos em megaoperação do Rio como criminosos

“Jerônimo conseguiu reduzir a violência nos últimos 24 meses. Ele conseguiu uma redução de homicídios. Mas é lógico que essa redução é provocada pela energia da Polícia Militar e Polícia Civil”, explicou.

Reconhecimento a lideranças da segurança

Durante a entrevista, Pimentel também fez menção aos principais nomes da segurança pública da Bahia. Disse não conhecer pessoalmente o comandante-geral da PM, coronel Magalhães, mas afirmou ter ouvido relatos positivos sobre sua gestão.

Sobre o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, o especialista reforçou a boa reputação do gestor. “Todo mundo fala bem do cara. Tem que trazer ele aqui também”, sugeriu, ao elogiar o trabalho do secretário.

Tags:

Jerônimo Rodrigues Rodrigo Pimentel Segurança Pública da Bahia

