Rodrigo Pimentel elogia polícia baiana e destaca avanços na segurança
Ex-capitão do Bope comparou atuação policial à do Rio de Janeiro
Por Isabela Cardoso
O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e especialista em segurança pública, Rodrigo Pimentel, elogiou o trabalho das forças de segurança da Bahia e a condução do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na redução dos índices de criminalidade. As declarações foram dadas durante participação no Flow Podcast, na sexta-feira, 31.
Pimentel, que ganhou notoriedade por sua experiência na área militar e por ser um dos autores do filme Tropa de Elite, destacou a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil baianas, apontando avanços nos últimos dois anos.
“A polícia da Bahia é muito boa! Eles não querem perder a guerra. Eles não querem que Salvador vire o Rio de Janeiro. É fato!”, afirmou o especialista durante a entrevista.
Comparação com o Rio de Janeiro
Ao comparar os contextos de segurança da Bahia e do Rio de Janeiro, Pimentel ressaltou que as forças de segurança baianas demonstram maior integração e firmeza no enfrentamento ao crime organizado.
“Jerônimo conseguiu reduzir a violência nos últimos 24 meses. Ele conseguiu uma redução de homicídios. Mas é lógico que essa redução é provocada pela energia da Polícia Militar e Polícia Civil”, explicou.
Reconhecimento a lideranças da segurança
Durante a entrevista, Pimentel também fez menção aos principais nomes da segurança pública da Bahia. Disse não conhecer pessoalmente o comandante-geral da PM, coronel Magalhães, mas afirmou ter ouvido relatos positivos sobre sua gestão.
Sobre o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, o especialista reforçou a boa reputação do gestor. “Todo mundo fala bem do cara. Tem que trazer ele aqui também”, sugeriu, ao elogiar o trabalho do secretário.
