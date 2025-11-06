INSEGURANÇA
Estação de energia é alvo de ameaça do Comando Vermelho
Integrante de faccção fez exigências em meio o inicío da COP30
Por Leilane Teixeira
Uma subestação de energia em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (PA), foi alvo de ameaças feitas por traficantes do Comando Vermelho (CV). O caso ocorre a poucos dias do início da COP30, conferência do clima da ONU que será sediada na capital paraense, e provocou mobilização de autoridades federais.
Ameaça foi feita a funcionários da Belém Transmissora de Energia S.A., administrada pela Verene Energia, na última quinta-feira, 31 de outubro. Um homem que se identificou como integrante do Comando Vermelho exigiu:
- Paralisação imediata das obras de expansão da subestação;
- Encerramento das atividades diárias às 15h;
O caso foi denunciado ao:
- Ministério de Minas e Energia (MME);
- Aneel;
- Polícia Federal (PF);
- Ministério da Justiça;
Detalhes da denúncia
Em “comunicado urgente” enviado ao governo federal, a Verene Energia relatou que as ameaças representam um risco iminente à segurança dos trabalhadores e à continuidade de um serviço público essencial.
“O fato demonstra um risco ativo não apenas aos colaboradores e ao patrimônio, mas também à continuidade de um serviço público essencial, agravado pela proximidade da COP30”, diz o documento.
A empresa também informou que outras obras na região foram suspensas após sofrerem intimidações semelhantes.
Ação do governo federal
Após o alerta, o Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, comunicou o episódio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, solicitando apoio técnico e segurança reforçada para evitar novos ataques.
O documento menciona ainda o envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do governo do Pará.
O Ministério da Justiça confirmou que, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), elaborou um relatório de inteligência enviado à PF, Abin, GSI e às forças de segurança estaduais.
Segundo a pasta, “foram adotadas medidas imediatas para apurar as ameaças e proteger uma infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN)”.
COP30 e risco à infraestrutura
A Subestação Belém-Marituba é considerada estratégica para o fornecimento de energia da região metropolitana de Belém, onde será realizado o evento climático da ONU em novembro de 2025.
O MME alertou que o bloqueio do acesso de técnicos ao local poderia prejudicar o restabelecimento rápido da energia em caso de falhas durante a conferência.
Até o momento, nem o MME nem a Polícia Federal se pronunciaram oficialmente sobre o andamento das investigações.
