Estação de energia é alvo de ameaça do Comando Vermelho

O caso foi denunciado ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Aneel, à Polícia Federal (PF) e ao Ministério da Justiça - Foto: Google Street View

Uma subestação de energia em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (PA), foi alvo de ameaças feitas por traficantes do Comando Vermelho (CV). O caso ocorre a poucos dias do início da COP30, conferência do clima da ONU que será sediada na capital paraense, e provocou mobilização de autoridades federais.

Ameaça foi feita a funcionários da Belém Transmissora de Energia S.A., administrada pela Verene Energia, na última quinta-feira, 31 de outubro. Um homem que se identificou como integrante do Comando Vermelho exigiu:

Paralisação imediata das obras de expansão da subestação;

Encerramento das atividades diárias às 15h;

O caso foi denunciado ao:

Ministério de Minas e Energia (MME);

Aneel;

Polícia Federal (PF);

Ministério da Justiça;

Detalhes da denúncia

Em “comunicado urgente” enviado ao governo federal, a Verene Energia relatou que as ameaças representam um risco iminente à segurança dos trabalhadores e à continuidade de um serviço público essencial.

“O fato demonstra um risco ativo não apenas aos colaboradores e ao patrimônio, mas também à continuidade de um serviço público essencial, agravado pela proximidade da COP30”, diz o documento.

A empresa também informou que outras obras na região foram suspensas após sofrerem intimidações semelhantes.

Ação do governo federal

Após o alerta, o Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, comunicou o episódio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, solicitando apoio técnico e segurança reforçada para evitar novos ataques.

O documento menciona ainda o envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do governo do Pará.

O Ministério da Justiça confirmou que, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), elaborou um relatório de inteligência enviado à PF, Abin, GSI e às forças de segurança estaduais.

Segundo a pasta, “foram adotadas medidas imediatas para apurar as ameaças e proteger uma infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN)”.

COP30 e risco à infraestrutura

A Subestação Belém-Marituba é considerada estratégica para o fornecimento de energia da região metropolitana de Belém, onde será realizado o evento climático da ONU em novembro de 2025.

O MME alertou que o bloqueio do acesso de técnicos ao local poderia prejudicar o restabelecimento rápido da energia em caso de falhas durante a conferência.

Até o momento, nem o MME nem a Polícia Federal se pronunciaram oficialmente sobre o andamento das investigações.