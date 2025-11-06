Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Guerra entre BDM e Ajeita foi causa de tiroteio que matou menina no São Caetano

Yasmin, de 12 anos, brincava na porta de casa quando foi atingida

Luan Julião

Por Luan Julião

06/11/2025 - 18:55 h
Yasmin Sacramento Damascena, de 12 anos
Yasmin Sacramento Damascena, de 12 anos -

Uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas foi a causa do tiroteio que resultou na morte de uma menina de 12 anos e de um homem de 47, na noite de quarta-feira, 5, na Capelinha de São Caetano, em Salvador. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o confronto envolveu integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Bonde do Ajeita, grupos que travam uma guerra antiga pelo domínio da venda de entorpecentes na região.

Yasmin Sacramento Damascena, de 12 anos, brincava na porta de casa, na localidade da Marmorana, quando foi atingida por disparos durante o confronto. O outro morto foi identificado como Edson Ferreira de Oliveira, de 47 anos.

Além das duas mortes, um homem de 18 anos e uma adolescente de 13 anos também foram baleados e levados para uma unidade de saúde. O estado de saúde deles não foi divulgado.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já apura a ligação do tiroteio com a disputa entre os dois grupos criminosos. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região para evitar novas ocorrências.

Moradores relatam que o clima de medo é constante no bairro, com tiroteios frequentes e disputas que transformaram as ruas em campo de batalha.

