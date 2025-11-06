Homem é morto com 20 facadas após se perder na saída de culto

Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos integram uma facção criminosa que atua na região - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Gilson dos Santos Damasceno, de 41 anos, foi morto com cerca de 20 facadas após sair de culto religioso no bairro Calumbi, em Feira de Santana.

Segundo a Polícia Civil, Gilson tinha um transtorno mental provocado por um acidente na infância. Ele morava no bairro Queimadinha e ao sair do culto, se perdeu e foi para um bairro dominado por facção rival.

Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos integram uma facção criminosa que atua na região. Eles teriam:

abordado Gilson;

questionado onde ele morava;

e ao descobrir que era do bairro Queimadinha — território rival do grupo —, passaram a golpeá-lo com uma faca.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 4h50 da madrugada. Gilson chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeitos se apresentam

O crime aconteceu na segunda-feira, 3. Dois dias depois, nestq quarta-feira, 5, dois homens acusados de assassinar Gilson se entregaram à Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.

Os homens se apresentaram espontaneamente, acompanhados de um advogado. Eles confessaram o crime, mas alegaram estar embriagados e disseram não se lembrar dos detalhes da agressão.

Os dois permanecem na Delegacia de Homicídios, à disposição da Justiça. Um pedido de prisão preventiva já foi encaminhado pelo delegado responsável.