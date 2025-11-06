Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Suspeito de matar homem no Dique do Tororó é preso em Salvador

Homem foi localizado nas proximidades da Estação da Lapa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/11/2025 - 17:29 h
Igor foi executado a tiros
Quase quatro meses após a morte de Igor Gomes Barreto, 31 anos, na região do Dique do Tororó, em Salvador, um homem, de 20 anos e que não teve o nome revelado, foi preso nesta quinta-feira, 6, suspeito de envolvimento no crime. O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de julho.

O suspeito estava com mandado de prisão temporária em aberto e foi detido por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nas proximidades da localidade da Portelinha, próximo à Estação da Lapa, em Salvador.

Na época do crime, populares informaram à polícia que antes de ser executado a tiros, Igor foi torturado. O corpo dele foi localizado na Rua do Bananal, no bairro do Tororó. A Polícia não informou a motivação do crime, nem se há outros suspeitos envolvidos no homicídio.

Leia Também:

“PK”: integrante da Katiara é preso após troca de tiros com a Rondesp
Homem tem casa invadida e é executado com mais de 50 tiros na Bahia
Líder de grupo criminoso é preso em operação na Bahia

Após a prisão, o homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado judicial formalizado. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

