“PK”: integrante da Katiara é preso após troca de tiros com a Rondesp

Um homem identificado preliminarmente como Patrick, conhecido pelo vulgo “PK”, e apontado como integrante da facção Katiara, foi preso na tarde desta quinta-feira, 6, durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador.

De acordo com a 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as guarnições realizavam patrulhamento na localidade conhecida como B13 quando foram recebidas a tiros. Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito, que estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes e munições de diversos calibres.

Com ele, foram apreendidos:

584 porções de maconha

170 pinos de cocaína

341 pedras de crack

Munições dos calibres 5.56, 7.62, 9mm e .40

Um caderno com anotações do tráfico

Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito | Foto: Reprodução / PM

Ainda segundo a PM, não houve feridos durante a ação.

Patrick possui histórico criminal por tráfico de drogas, com prisões registradas em Alagoinhas nos anos de 2018 e 2019, quando chegou a ser flagrado com pistolas. Ele também era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, localizada nos Barris, onde a ocorrência foi registrada.