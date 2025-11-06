Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

“PK”: integrante da Katiara é preso após troca de tiros com a Rondesp

Com o homem, foram apreendidas centenas de porções de drogas, munições de diversos calibres e anotações do tráfico

Luan Julião

Por Luan Julião

06/11/2025 - 16:51 h

Um homem identificado preliminarmente como Patrick, conhecido pelo vulgo “PK”, e apontado como integrante da facção Katiara, foi preso na tarde desta quinta-feira, 6, durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador.

De acordo com a 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as guarnições realizavam patrulhamento na localidade conhecida como B13 quando foram recebidas a tiros. Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito, que estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes e munições de diversos calibres.

Com ele, foram apreendidos:

  • 584 porções de maconha
  • 170 pinos de cocaína
  • 341 pedras de crack
  • Munições dos calibres 5.56, 7.62, 9mm e .40
  • Um caderno com anotações do tráfico
Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito
Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito | Foto: Reprodução / PM

Ainda segundo a PM, não houve feridos durante a ação.

Patrick possui histórico criminal por tráfico de drogas, com prisões registradas em Alagoinhas nos anos de 2018 e 2019, quando chegou a ser flagrado com pistolas. Ele também era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, localizada nos Barris, onde a ocorrência foi registrada.

Bahia crime drogas Facções Katiara prisão Salvador tráfico

x