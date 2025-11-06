POLÍCIA
“PK”: integrante da Katiara é preso após troca de tiros com a Rondesp
Com o homem, foram apreendidas centenas de porções de drogas, munições de diversos calibres e anotações do tráfico
Por Luan Julião
Um homem identificado preliminarmente como Patrick, conhecido pelo vulgo “PK”, e apontado como integrante da facção Katiara, foi preso na tarde desta quinta-feira, 6, durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador.
De acordo com a 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as guarnições realizavam patrulhamento na localidade conhecida como B13 quando foram recebidas a tiros. Após a troca de disparos, os militares conseguiram deter o suspeito, que estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes e munições de diversos calibres.
Com ele, foram apreendidos:
- 584 porções de maconha
- 170 pinos de cocaína
- 341 pedras de crack
- Munições dos calibres 5.56, 7.62, 9mm e .40
- Um caderno com anotações do tráfico
Ainda segundo a PM, não houve feridos durante a ação.
Patrick possui histórico criminal por tráfico de drogas, com prisões registradas em Alagoinhas nos anos de 2018 e 2019, quando chegou a ser flagrado com pistolas. Ele também era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.
Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, localizada nos Barris, onde a ocorrência foi registrada.
