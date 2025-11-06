Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia apreende arsenal e enfrenta criminosos em ação no sul da Bahia

Grupo era conhecido por espalhar terror em vídeos e ameaçar comerciantes locais

Luan Julião

Por Luan Julião

06/11/2025 - 15:23 h
Ação conjunta da PF, Polícia Civil e PM mirou facção envolvida em homicídios e tráfico
Ação conjunta da PF, Polícia Civil e PM mirou facção envolvida em homicídios e tráfico

Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou em um intenso confronto e na apreensão de um verdadeiro arsenal de guerra, na manhã desta quinta-feira, 6, na localidade de Caraíva, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. A Operação Vértice I, deflagrada pela Força-Tarefa da Polícia Federal de Porto Seguro, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, teve como alvo integrantes do Comando Vermelho, apontada como responsável por diversos homicídios na região.

As investigações indicam que o grupo vinha espalhando medo entre moradores e turistas, publicando nas redes sociais vídeos em que exibiam armas de grosso calibre e faziam ameaças a comerciantes locais.

O mandado de busca e apreensão cumprido nesta manhã é resultado direto dessas apurações, conduzidas pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), com participação do CORE, BOPE e do 8º Batalhão da PM.

Durante a ação, as equipes foram recebidas a tiros e reagiram em legítima defesa. Cinco suspeitos, identificados como lideranças locais da facção, foram atingidos e socorridos logo após o confronto. Segundo informações da polícia, o grupo era conhecido pela violência com que atacava suas vítimas e pela ostentação de armamentos nas redes sociais.

Leia Também:

PC prende 32 pessoas envolvidas com queima de fogos em homenagem ao CV
Saiba quem é o casal brutalmente assassinado no Engenho Velho de Brotas
Casal que roubava motoristas de app é preso em quarto de motel na Bahia

No local onde os suspeitos estavam escondidos, os agentes encontraram um grande volume de armamentos e materiais ligados ao tráfico de drogas, incluindo:

Cinco suspeitos morreram em confronto
Cinco suspeitos morreram em confronto | Foto: Reprodução / PF
  • 2 fuzis;
  • 1 submetralhadora;
  • 2 pistolas;
  • 1 granada;
  • Drogas;
  • Farta quantidade de munição;
  • Rádios comunicadores;
  • Cadernos com anotações sobre o comércio de drogas;
  • 1 balança de precisão.

A Polícia Federal informou que a operação segue em andamento, com o objetivo de enfraquecer a atuação da facção na região e garantir segurança aos moradores e visitantes de Caraíva, um dos principais destinos turísticos do sul da Bahia.

