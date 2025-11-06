POLÍCIA
Saiba quem é o casal brutalmente assassinado no Engenho Velho de Brotas
Polícia investiga autoria e motivação do crime, ocorrido na madrugada desta quinta-feira
Por Luan Julião
O casal vítima do duplo homicídio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 6, na Rua Reis Príncipe, na localidade conhecida como Ladeira do Sapoti, bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, teve suas identidades oficialmente confirmadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Trata-se de Igor da Conceição Dantas e Denise Araújo Bispo, ambos com 26 anos, que, conforme informações preliminares, trabalhavam em uma loja de motos.
De acordo com testemunhas, um grupo de homens armados e encapuzados invadiram a residência onde o casal estava e executaram ambos com diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações do portal A TARDE, o casal morava no local há cerca de 15 dias.
Leia Também:
Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e diligências seguem em andamento para apurar autoria, motivação e possíveis relações das vítimas com atividades criminosas.
As autoridades reforçam que o trabalho de investigação continua na região, buscando esclarecer todos os detalhes do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes