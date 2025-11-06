Saiba quem é o casal brutalmente assassinado no Engenho Velho de Brotas

- Foto: Reprodução | Record TV

O casal vítima do duplo homicídio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 6, na Rua Reis Príncipe, na localidade conhecida como Ladeira do Sapoti, bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, teve suas identidades oficialmente confirmadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Trata-se de Igor da Conceição Dantas e Denise Araújo Bispo, ambos com 26 anos, que, conforme informações preliminares, trabalhavam em uma loja de motos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com testemunhas, um grupo de homens armados e encapuzados invadiram a residência onde o casal estava e executaram ambos com diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações do portal A TARDE, o casal morava no local há cerca de 15 dias.

Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e diligências seguem em andamento para apurar autoria, motivação e possíveis relações das vítimas com atividades criminosas.

As autoridades reforçam que o trabalho de investigação continua na região, buscando esclarecer todos os detalhes do crime.