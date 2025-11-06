Menu
VITÓRIA DA CONQUISTA

Casal que roubava motoristas de app é preso em quarto de motel na Bahia

Três veículos subtraídos durante os crimes foram recuperados pela Polícia Civil

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 12:32 h | Atualizada em 06/11/2025 - 13:12
Foram recuperados três veículos
Foram recuperados três veículos -

Um casal foi preso em um motel de Vitória da Conquista, na Bahia, nesta quarta-feira, 5, suspeito de integrar uma quadrilha responsável por roubos qualificados com restrição de liberdade contra motoristas de aplicativo no município. A operação também resultou na recuperação de três veículos roubados durante os crimes.

De acordo com a Polícia Civil, um outro homem também foi preso durante a ação. A mulher, de 19 anos, era responsável por solicitar as corridas nos aplicativos, atraindo os motoristas para emboscadas.

Assim que as vítimas chegavam ao local combinado, dois homens, um borracheiro de 21 anos, companheiro da mulher, e outro jovem de 19, entravam no carro e, em um ponto isolado da cidade, anunciavam o assalto.

Pistolas apreendias
Pistolas apreendias | Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Os policiais civis localizaram o casal em um motel no bairro Terras do Remanso, onde efetuaram a prisão. O terceiro envolvido foi encontrado em sua residência. As vítimas reconheceram os suspeitos e confirmaram que, durante os crimes, transferências bancárias foram realizadas sob coação, com os valores sendo enviados para contas controladas pelo grupo.

Durante a ação, a polícia apreendeu um simulacro de pistola modelo 24/7, além de aparelhos celulares e dois cartões bancários pertencentes a uma das vítimas. Também foram recuperados três veículos:

  • Honda/Pop 110i ES, de cor preta;
  • Hyundai/HB20 1.0M Sense, de cor prata;
  • Chevrolet/Prisma 1.4MT LT, de cor branca.
Imagem ilustrativa da imagem Casal que roubava motoristas de app é preso em quarto de motel na Bahia
| Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados no Plantão Central da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) para a adoção das medidas cabíveis. Os veículos serão devolvidos aos legítimos proprietários.

