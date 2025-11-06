PC prende 32 pessoas envolvidas com queima de fogos em homenagem ao CV

Prisões ocorreram em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás e Rio Verde - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar de Goiás resultou na prisão de 32 pessoas envolvidas com uma queima de fogos, realizada em “homenagem” ao Comando Vermelho (CV) na noite de terça-feira, 04. O episódio ocorreu dias depois de uma megaoperação no Rio de Janeiro que eliminou integrantes da facção, incluindo foragidos do estado.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Renato Brum, as ações de inteligência tiveram início assim que surgiram os primeiros sinais de planejamento do evento.

De acordo com Brum, os detidos seriam simpatizantes do CV, alguns ligados a torcidas organizadas, que tentaram se promover nas redes sociais, mas nenhum deles ocupava cargos de liderança dentro da facção. “Não aceitamos esse tipo de recado. Estamos preparados e a resposta será dura contra esses elementos”, completou o secretário.

Distribuição das prisões pelo estado

A ação se estendeu por vários municípios. Em Goiânia, 12 pessoas foram detidas; em Aparecida de Goiânia, nove; em Abadia de Goiás, seis; e três em Rio Verde. Brum reforçou que o estado continua sob controle das forças de segurança: “Em Goiás não tem um palmo de terra onde as forças de segurança não entrem. As lideranças do Comando Vermelho estão isoladas em regime especial no presídio de Planaltina de Goiás.”

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Granja, acrescentou que o monitoramento segue intenso e garantiu que haverá resposta rigorosa: “Vamos dar a resposta necessária. Ninguém vai subir o nível do crime no Estado de Goiás.”

Motivos das prisões e fiscalização

O delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga, explicou que a simples soltura de fogos de artifício não configura crime. As detenções ocorreram por apologia ao crime, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes.

A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Procon Goiás, que fiscalizaram cerca de 30 estabelecimentos que vendem fogos de artifício em Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Anápolis. Quase 4 mil unidades foram apreendidas devido a irregularidades no armazenamento e na comercialização.