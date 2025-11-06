Líder de grupo criminoso é preso em operação na Bahia

Polícias Civil e Militar prendem dois homens em operação em Seabra - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens investigados de por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram presos nessa quinta-feira, 06, em Seabra, no interior da Bahia, durante a segunda fase da Operação San Juan, deflagrada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar. As equipes localizaram os dois alvos, entre eles, a liderança de um grupo criminoso.

O primeiro suspeito, de 25 anos, foi localizado na BR-242 perto de um estabelecimento comercial e capturado por volta das 8h. Já o segundo, de 26 anos de idade, foi preso em sua residência, na rede de Seabra.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, o segundo suspeito é apontado como uma das lideranças do crime da região, sendo considerado como o principal articulador do tráfico de drogas na cidade.Durante o cumprimento do mandado de prisão, ele tentou se desfazer de valores em espécie e de um aparelho celular, sem êxito.

Os presos haviam sido identificados na primeira fase da Operação San Juan, deflagrada em 18 de junho deste ano, quando foram apreendidas armas de fogo, munições e entorpecentes no município.