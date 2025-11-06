Menu
CRIME

Homem tem casa invadida e é executado com mais de 50 tiros na Bahia

Vítima tentou escapar e correu até a cozinha, mas morreu ainda no local

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/11/2025 - 16:38 h
Vítima foi identificada como identificado como Daniel Lacerda Fiuza
Vítima foi identificada como identificado como Daniel Lacerda Fiuza

Um homem de 40 anos identificado como Daniel Lacerda Fiuza foi morto a tiros dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira, 6, no distrito de Humildes, zona rural de Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Civil, quatro homens armados invadiram a residência pela porta dos fundos, por volta das 2h, e surpreenderam a vítima cpm mais de 50 tiros enquanto ele dormia.

Ainda segundo a polícia, Daniel tentou escapar e correu até a cozinha, mas acabou atingido por uma sequência de disparos e morreu antes de receber socorro.

Ameaças

Moradores informaram que o homem morava sozinho e vinha sendo ameaçado de morte nos últimos dias.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo. As equipes da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana irão investigar o caso.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

x