CRIME
Homem tem casa invadida e é executado com mais de 50 tiros na Bahia
Vítima tentou escapar e correu até a cozinha, mas morreu ainda no local
Por Leilane Teixeira
Um homem de 40 anos identificado como Daniel Lacerda Fiuza foi morto a tiros dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira, 6, no distrito de Humildes, zona rural de Feira de Santana.
De acordo com informações da Polícia Civil, quatro homens armados invadiram a residência pela porta dos fundos, por volta das 2h, e surpreenderam a vítima cpm mais de 50 tiros enquanto ele dormia.
Ainda segundo a polícia, Daniel tentou escapar e correu até a cozinha, mas acabou atingido por uma sequência de disparos e morreu antes de receber socorro.
Leia Também:
Ameaças
Moradores informaram que o homem morava sozinho e vinha sendo ameaçado de morte nos últimos dias.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo. As equipes da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana irão investigar o caso.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes