Adolescentes passam mal após ingerir remédio controlado em escola

Seis estudantes, com idades entre 12 e 15 anos, precisaram de atendimento médico na manhã desta quarta-feira, 6, após passarem mal dentro de uma escola estadual localizada na região do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o grupo havia ingerido clonazepam, um medicamento de uso controlado indicado para tratar ansiedade, insônia e crises convulsivas.

De acordo com o relato de um funcionário, os alunos começaram a apresentar sinais de sonolência ainda durante o período escolar, o que levou à chamada do socorro. Ao serem atendidos, os próprios adolescentes contaram que haviam tomado dois comprimidos cada um, fora da unidade de ensino, antes do início das aulas. Pouco tempo depois, começaram a sentir os efeitos.

Entre os seis jovens , três meninos e três meninas, dois apresentavam quadro de sonolência mais intensa, enquanto os demais tiveram sintomas leves. Nenhum deles chegou a perder a consciência. Os bombeiros aplicaram um antídoto no local e encaminharam todos para hospitais da região.

Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que as famílias foram comunicadas e estão acompanhando os adolescentes durante o atendimento. O episódio será formalizado em boletim de ocorrência e monitorado pela equipe regional do Programa Conviva SP.