Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescentes passam mal após ingerir remédio controlado em escola

Famílias foram comunicadas e o caso será investigado pela Secretaria de Educação

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 18:26 h
Medicamentos
Medicamentos -

Seis estudantes, com idades entre 12 e 15 anos, precisaram de atendimento médico na manhã desta quarta-feira, 6, após passarem mal dentro de uma escola estadual localizada na região do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o grupo havia ingerido clonazepam, um medicamento de uso controlado indicado para tratar ansiedade, insônia e crises convulsivas.

De acordo com o relato de um funcionário, os alunos começaram a apresentar sinais de sonolência ainda durante o período escolar, o que levou à chamada do socorro. Ao serem atendidos, os próprios adolescentes contaram que haviam tomado dois comprimidos cada um, fora da unidade de ensino, antes do início das aulas. Pouco tempo depois, começaram a sentir os efeitos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é morto com 20 facadas após se perder na saída de culto
Suspeito de matar homem no Dique do Tororó é preso em Salvador
“PK”: integrante da Katiara é preso após troca de tiros com a Rondesp

Entre os seis jovens , três meninos e três meninas, dois apresentavam quadro de sonolência mais intensa, enquanto os demais tiveram sintomas leves. Nenhum deles chegou a perder a consciência. Os bombeiros aplicaram um antídoto no local e encaminharam todos para hospitais da região.

Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que as famílias foram comunicadas e estão acompanhando os adolescentes durante o atendimento. O episódio será formalizado em boletim de ocorrência e monitorado pela equipe regional do Programa Conviva SP.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente alunos brasil escola remédios sp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medicamentos
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Medicamentos
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Medicamentos
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Medicamentos
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x