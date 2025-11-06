Menu
MAIS UMA VEZ

Impedido de furtar por 'Homem-Aranha' é preso com arma falsa na Bahia

Homem foi detido após denúncia de uma comerciante

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/11/2025 - 19:01 h
Gerente do estbelecimento reagiu ao assalto na pimeira tentativa
Gerente do estbelecimento reagiu ao assalto na pimeira tentativa -

O homem em situação de rua que ficou conhecido após ser impedido de furtar uma loja de chocolates por um gerente fantasiado de "Homem-Aranha", em Ilhéus, foi preso nesta quinta-feira, 6, no centro do município do sul da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado com um pote furtado de uma loja da região e portava uma arma falsa. Ele foi detido após denúncia de uma comerciante e encaminhado à delegacia de Ilhéus, onde o caso foi registrado. O homem permanece à disposição da Justiça.

Relembre a ação anterior

A primeira tentativa de furto aconteceu na sexta-feira, 31 de outubro e foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, o homem aparece pegando uma caixa de chocolates, enquanto funcionários tentam impedir a ação.

O gerente do local, Daniel Dantas, de 34 anos, que naquele dia estava fantasiado de "Homem-Aranha", reagiu ao furto, recuperou o produto e colocou o suspeito para fora da loja. Segundo Daniel, o homem já havia tentado furtar o estabelecimento em outras ocasiões.

O gerente também explicou que usava a fantasia de "Homem-Aranha" para divertir a filha.

x