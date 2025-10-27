Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Jovem é presa suspeita de matar companheiro a facadas em Camaçari

Segundo a polícia, crime aconteceu durante uma discussão do casal

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/10/2025 - 18:23 h
O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27,
-

Uma jovem foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro a facadas, no distrito de Barra do Jacuípe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, segundo a Polícia Civil.

O crime ocorreu durante uma discussão do casal. Em depoimento, a mulher de 21 anos disse que a vítima teria ameaçado colocar fogo na casa onde os dois moravam.

O homem, identificado como Ademilson Matos dos Santos, de 41 anos, chegou a ser socorrido e foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Conforme a polícia, a suspeita foi indiciada em flagrante por homicídio, na Delegacia de Vila de Abrantes. Ela foi encaminhada para o sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.

O caso é investigada pela Polícia Civil.

x