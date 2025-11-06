DOR E SAUDADE
Mãe de Yasmin desabafa após morte da filha de 12 anos: "Despedindo"
Adoelscente morreu após ser baleada durante uma troca de tiros em Salvador
Por Leilane Teixeira
Parecia “estar se despedindo”. Esse é o sentimento que a mãe de Yasmin Sacramento Damascena teve nos últimos momentos que esteve com a filha viva.
Com apenas 12 anos, Yasmin foi morta com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira, 5 em Salvador, enquanto brincava de bola na porta de casa, no bairro de São Caetano.
“Ela era tudo de bom, carinhosa, ‘brigona’ com os meninos e tinha o temperamento forte. Ontem ela estava diferente, mais doce. O irmão contou que ela estava fazendo pastel para ele. Parecia que já estava se despedindo”, relatou Luciana Sacramento, emocionada em entrevista à TV Bahia.
Moradores relataram que Yasmin e outras crianças brincavam na rua Mamorana quando começaram os tiros. Na tentativa de fugir, as crianças correram, mas a menina acabou sendo atingida na cabeça. “Minha filha estava na porta de casa, foi brincar e o tiro pegou nela. Não voltou mais. Tinha só 12 anos. Eu vi tudo”, disse Luciana.
Yasmin chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. Em entrevista à TV Bahia, a mãe revelou que a filha tinha deficiência intelectual em razão da ausência de uma parte óssea no crânio.
Leia Também:
Pessoas atingidas
Segundo informações da Polícia Civil, quatro pessoas foram atingidas pelos disparos:
- Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos, que morreu;
- Edson Ferreira de Oliveira, 47 anos, que também morreu;
- Um adolescente de 13 anos, internado no Hospital Geral do Estado (HGE);
- Um jovem de 18 anos, levado para uma unidade de saúde ainda não informada.
Guerra entre facções
Uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas foi a causa do tiroteio. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o confronto envolveu integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Bonde do Ajeita, grupos que travam uma guerra antiga pelo domínio da venda de entorpecentes na região.
Na manhã desta quinta-feira, 6, a Polícia Civil informou que todos os departamentos operacionais realizaram diligências na comunidade da Capelinha de São Caetano. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já possui indicativos sobre a autoria do ataque.
Segundo a corporação, as ações têm o objetivo de acelerar as investigações, esclarecer o crime e reforçar a segurança da região.
Operação COA
As diligências fazem parte da Operação COA, que também teve atuação no bairro de São Cristóvão nesta quinta-feira.
Participaram da ação equipes dos departamentos de:
- Repressão e Combate à Corrupção;
- Crime Organizado;
- Lavagem de Dinheiro (Draco);
- Polícia Metropolitana (Depom); I
- nteligência Policial (DIP);
- Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP);
- Investigações Criminais (Deic);
- Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes