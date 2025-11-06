Mãe de Yasmin desabafa após morte da filha de 12 anos: "Despedindo"

Moradores relataram que Yasmin e outras crianças brincavam na rua Mamorana quando começaram os tiros - Foto: Reprodução TV Bahia

Parecia “estar se despedindo”. Esse é o sentimento que a mãe de Yasmin Sacramento Damascena teve nos últimos momentos que esteve com a filha viva.

Com apenas 12 anos, Yasmin foi morta com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira, 5 em Salvador, enquanto brincava de bola na porta de casa, no bairro de São Caetano.

“Ela era tudo de bom, carinhosa, ‘brigona’ com os meninos e tinha o temperamento forte. Ontem ela estava diferente, mais doce. O irmão contou que ela estava fazendo pastel para ele. Parecia que já estava se despedindo”, relatou Luciana Sacramento, emocionada em entrevista à TV Bahia.

Moradores relataram que Yasmin e outras crianças brincavam na rua Mamorana quando começaram os tiros. Na tentativa de fugir, as crianças correram, mas a menina acabou sendo atingida na cabeça. “Minha filha estava na porta de casa, foi brincar e o tiro pegou nela. Não voltou mais. Tinha só 12 anos. Eu vi tudo”, disse Luciana.

Yasmin chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. Em entrevista à TV Bahia, a mãe revelou que a filha tinha deficiência intelectual em razão da ausência de uma parte óssea no crânio.

Pessoas atingidas

Segundo informações da Polícia Civil, quatro pessoas foram atingidas pelos disparos:

Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos, que morreu;

Edson Ferreira de Oliveira, 47 anos, que também morreu;

Um adolescente de 13 anos, internado no Hospital Geral do Estado (HGE);

Um jovem de 18 anos, levado para uma unidade de saúde ainda não informada.

Guerra entre facções

Uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas foi a causa do tiroteio. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o confronto envolveu integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Bonde do Ajeita, grupos que travam uma guerra antiga pelo domínio da venda de entorpecentes na região.

Na manhã desta quinta-feira, 6, a Polícia Civil informou que todos os departamentos operacionais realizaram diligências na comunidade da Capelinha de São Caetano. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já possui indicativos sobre a autoria do ataque.

Segundo a corporação, as ações têm o objetivo de acelerar as investigações, esclarecer o crime e reforçar a segurança da região.

Operação COA

As diligências fazem parte da Operação COA, que também teve atuação no bairro de São Cristóvão nesta quinta-feira.

Participaram da ação equipes dos departamentos de: