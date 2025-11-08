Menu
POLÍCIA

Trabalhador rural tenta matar colega esfaqueado e é preso na Bahia

Vítima sofreu profundas lesões provocadas por golpes de facão nas costas, na cabeça e no braço

Redação

Por Redação

08/11/2025 - 15:20 h
O homem confessou o crime
O homem confessou o crime -

Um trabalhador rural de 55 anos foi preso em flagrante na sexta-feira, 7, em Monte Recôncavo, zona rural de São Francisco do Conde, no interior da Bahia, suspeito de tentar matar um colega de trabalho em uma fazenda na região.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe da Delegacia Territorial (DT) do município foi acionada por telefone. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima havia sido socorrida em estado grave ao Hospital Municipal, com profundas lesões provocadas por golpes de facão nas costas, na cabeça e no braço.

Segundo testemunhas, foram ouvidos gritos e pedidos de socorro vindos da fazenda. Ao chegarem, encontraram o homem caído, ensanguentado e ainda consciente. Ele conseguiu identificar o autor do crime, afirmando que foi atacado de forma repentina e com intenção clara de matá-lo.

Leia Também:

Homens que usaram motos em sequestro de nutricionista são presos
CV na política: PF apura interferência de facção nas eleições de 2024
'Ervoafetiva': influenciadora Melissa Said é solta após 15 dias presa

Com base nas informações, os investigadores localizaram o suspeito em sua residência, nas proximidades da propriedade, onde foi realizada a prisão em flagrante. Durante a abordagem, o homem confessou o crime. O facão utilizado foi apreendido e apresentado na unidade policial. O preso permanece à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

Tags:

agressão Bahia crime Polícia prisão em flagrante trabalho rural

Ver todas

x