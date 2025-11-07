Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO JUDICIAL

'Ervoafetiva': influenciadora Melissa Said é solta após 15 dias presa

Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/11/2025 - 22:43 h
Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares -

A influenciadora Melissa Said deixou o presídio feminino da Mata Escura, em Salvador, nesta sexta-feira, 7, após permanecer 15 dias presa. A blogueira tinha sido detida por apologia ao uso de drogas e associação ao tráfico.

Conhecida nas redes sociais por produzir conteúdo sobre o consumo de maconha e se autodefinir como ervoafetiva, Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • não se ausentar de Salvador por mais de dez dias;
  • manter o endereço atualizado;
  • comparecer ao fórum a cada dois meses;
  • não frequentar locais ligados ao tráfico de drogas.

Segundo o G1 Bahia, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) chegou a recomendar o uso de tornozeleira eletrônica, mas o juiz responsável pelo caso optou por liberar a influenciadora sem o equipamento, impondo apenas a proibição de publicar conteúdos que façam apologia às drogas.

Leia Também:

Sequestro de nutricionista: sete integrantes de facção são alcançados
Mulher atea fogo no marido e ele filma o momento da agressão
Traficante que tentou controlar internet em Salvador morre em confronto

Operação “Erva Afetiva”

Melissa foi presa em 23 de outubro, em uma casa no bairro de Itapuã, onde estava escondida. A prisão ocorreu no contexto da operação “Erva Afetiva”, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas entre a Bahia e São Paulo.

O delegado Ernandes Júnior, diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), afirmou que a influenciadora seria uma das articuladoras do grupo criminoso.

“Ela chegou a distribuir petecas de maconha no Natal, o que entendemos como uma forma de divulgar o comércio da droga”, explicou o delegado.

A ação policial cumpriu dez mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, com quatro pessoas detidas — duas em Lauro de Freitas e duas em São Paulo, uma delas em flagrante por tráfico.

Defesa e declarações

Ao ser presa, Melissa negou as acusações e declarou que “ninguém deveria ser preso por fumar maconha”. Após deixar a prisão, ela ainda não se pronunciou publicamente, e a reportagem não conseguiu contato com o advogado responsável por sua defesa.

Resumo:

  • Presa: 23 de outubro
  • Solta: 7 de novembro
  • Motivos: apologia às drogas e associação ao tráfico
  • Operação: “Erva Afetiva”
  • Medidas cautelares: restrição de viagens, apresentações periódicas e proibição de apologia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apologia Bahia Denarc drogas influenciadora justiça Operação policial prisão Salvador tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Play

Ilhéus: mulher baleada em assalto se pronuncia nas redes sociais

Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Play

Vídeo: homem é brutalmente espancado com barra de madeira na rua

Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Play

Vídeo: cliente de loja é baleada durante roubo na Bahia; dupla é presa

Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Play

Vídeo: corpo aparece boiando em praia de Salvador

x