'Ervoafetiva': influenciadora Melissa Said é solta após 15 dias presa

Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Melissa Said deixou o presídio feminino da Mata Escura, em Salvador, nesta sexta-feira, 7, após permanecer 15 dias presa. A blogueira tinha sido detida por apologia ao uso de drogas e associação ao tráfico.

Conhecida nas redes sociais por produzir conteúdo sobre o consumo de maconha e se autodefinir como ervoafetiva, Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão:

não se ausentar de Salvador por mais de dez dias;

manter o endereço atualizado;

comparecer ao fórum a cada dois meses;

não frequentar locais ligados ao tráfico de drogas.

Segundo o G1 Bahia, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) chegou a recomendar o uso de tornozeleira eletrônica, mas o juiz responsável pelo caso optou por liberar a influenciadora sem o equipamento, impondo apenas a proibição de publicar conteúdos que façam apologia às drogas.

Operação “Erva Afetiva”

Melissa foi presa em 23 de outubro, em uma casa no bairro de Itapuã, onde estava escondida. A prisão ocorreu no contexto da operação “Erva Afetiva”, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas entre a Bahia e São Paulo.

O delegado Ernandes Júnior, diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), afirmou que a influenciadora seria uma das articuladoras do grupo criminoso.

“Ela chegou a distribuir petecas de maconha no Natal, o que entendemos como uma forma de divulgar o comércio da droga”, explicou o delegado.

A ação policial cumpriu dez mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, com quatro pessoas detidas — duas em Lauro de Freitas e duas em São Paulo, uma delas em flagrante por tráfico.

Defesa e declarações

Ao ser presa, Melissa negou as acusações e declarou que “ninguém deveria ser preso por fumar maconha”. Após deixar a prisão, ela ainda não se pronunciou publicamente, e a reportagem não conseguiu contato com o advogado responsável por sua defesa.

Resumo: