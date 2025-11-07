DECISÃO JUDICIAL
'Ervoafetiva': influenciadora Melissa Said é solta após 15 dias presa
Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares
Por Leilane Teixeira
A influenciadora Melissa Said deixou o presídio feminino da Mata Escura, em Salvador, nesta sexta-feira, 7, após permanecer 15 dias presa. A blogueira tinha sido detida por apologia ao uso de drogas e associação ao tráfico.
Conhecida nas redes sociais por produzir conteúdo sobre o consumo de maconha e se autodefinir como ervoafetiva, Melissa obteve liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão:
- não se ausentar de Salvador por mais de dez dias;
- manter o endereço atualizado;
- comparecer ao fórum a cada dois meses;
- não frequentar locais ligados ao tráfico de drogas.
Segundo o G1 Bahia, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) chegou a recomendar o uso de tornozeleira eletrônica, mas o juiz responsável pelo caso optou por liberar a influenciadora sem o equipamento, impondo apenas a proibição de publicar conteúdos que façam apologia às drogas.
Leia Também:
Operação “Erva Afetiva”
Melissa foi presa em 23 de outubro, em uma casa no bairro de Itapuã, onde estava escondida. A prisão ocorreu no contexto da operação “Erva Afetiva”, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas entre a Bahia e São Paulo.
O delegado Ernandes Júnior, diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), afirmou que a influenciadora seria uma das articuladoras do grupo criminoso.
“Ela chegou a distribuir petecas de maconha no Natal, o que entendemos como uma forma de divulgar o comércio da droga”, explicou o delegado.
A ação policial cumpriu dez mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, com quatro pessoas detidas — duas em Lauro de Freitas e duas em São Paulo, uma delas em flagrante por tráfico.
Defesa e declarações
Ao ser presa, Melissa negou as acusações e declarou que “ninguém deveria ser preso por fumar maconha”. Após deixar a prisão, ela ainda não se pronunciou publicamente, e a reportagem não conseguiu contato com o advogado responsável por sua defesa.
Resumo:
- Presa: 23 de outubro
- Solta: 7 de novembro
- Motivos: apologia às drogas e associação ao tráfico
- Operação: “Erva Afetiva”
- Medidas cautelares: restrição de viagens, apresentações periódicas e proibição de apologia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes