Mulher atea fogo no marido e ele filma o momento da agressão

Homem está internado em estado grave - Foto: Reprodução

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa em Goiânia, em Goiás, após atear fogo no marido. Em um vídeo gravado pela própria vítima, a suspeita aparece o ameaçando e o instante em que as chamas o atingem. Ele sofreu queimaduras graves e está internado.

Em determinado momento da gravação, o homem aparece deitado na cama enquanto a mulher segura uma faca. Logo depois, ela retorna com uma garrafa de álcool e um isqueiro, ateando fogo nele. Em seguida, só é possível ver as chamas e o homem correndo.

Segundo a delegada Renata Vieira, o homem sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, principalmente nas mãos e no tórax. Em audiência de custódia, o Ministério Público de Goiás pediu a manutenção da prisão da mulher, mas o juiz Lourival Machado negou o pedido e aplicou medidas cautelares. As informações são do G1.

Ainda conforme a delegada, em depoimento, a mulher alegou que a intenção era apenas assustar o marido e incendiar o colchão. Renata destacou que ela poderá responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O casal está junto há 16 anos e tem dois filhos.

A vítima revelou à polícia que não acreditava que a companheira teria coragem de cumprir a ameaça e que esta não é a primeira vez que a mulher o agride. Ele contou que, há quatro anos, ela o feriu com uma facada, além de planejar a separação. Vizinhos do casal ainda serão ouvidos no inquérito.