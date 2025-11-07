Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA FAMILIAR

Mulher atea fogo no marido e ele filma o momento da agressão

Esta não foi a primeira vez que a mulher tentou matar o marido

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/11/2025 - 21:44 h
Homem está internado em estado grave
Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa em Goiânia, em Goiás, após atear fogo no marido. Em um vídeo gravado pela própria vítima, a suspeita aparece o ameaçando e o instante em que as chamas o atingem. Ele sofreu queimaduras graves e está internado.

Em determinado momento da gravação, o homem aparece deitado na cama enquanto a mulher segura uma faca. Logo depois, ela retorna com uma garrafa de álcool e um isqueiro, ateando fogo nele. Em seguida, só é possível ver as chamas e o homem correndo.

Segundo a delegada Renata Vieira, o homem sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, principalmente nas mãos e no tórax. Em audiência de custódia, o Ministério Público de Goiás pediu a manutenção da prisão da mulher, mas o juiz Lourival Machado negou o pedido e aplicou medidas cautelares. As informações são do G1.

Ainda conforme a delegada, em depoimento, a mulher alegou que a intenção era apenas assustar o marido e incendiar o colchão. Renata destacou que ela poderá responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O casal está junto há 16 anos e tem dois filhos.

A vítima revelou à polícia que não acreditava que a companheira teria coragem de cumprir a ameaça e que esta não é a primeira vez que a mulher o agride. Ele contou que, há quatro anos, ela o feriu com uma facada, além de planejar a separação. Vizinhos do casal ainda serão ouvidos no inquérito.

agressão anterior álcool ateou fogo colchão incendiado goiânia inquérito isqueiro marido queimaduras graves mulher presa Polícia separação planejada Tentativa de Homicídio vídeo vítima internada vizinhos ouvidos

