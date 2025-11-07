AÇÃO POLICIAL
Traficante que tentou controlar internet em Salvador morre em confronto
Traficante colocou fogo rm carro de uma empresa que fornece serviço no Bairro de São Caetano
Por Leilane Teixeira
O traficante que tentou controlar o uso de internet no bairro de São Caetano, em Salvador, colocando fogo no carro de uma empresa que fornece serviço, morreu nesta sexta-feira, 7, durante confronto policial.
O homem, identificado como Patrick dos Santos Silva, foi localizado pela Polícia Militar e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) na cidade de Coração de Maria. Na tentativa de prisão, houve confronto e o integrante de facção acabou ferido.
Segundo a polícia, Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com o traficante foram apreendidos:
- uma pistola calibre 380;
- carregador;
- munições;
- porções de drogas.
- Participaram também da ação equipes da RONDESP Leste e da FICCO DF.
“Não permitiremos montagem de barricadas, instalação clandestina de câmeras e cobrança ilegal para prestação de serviços. Seguiremos orientados pela inteligência, combatendo as facções”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.
No dia 8 de outubro deste ano, o traficante e comparsas colocaram fogo no carro de uma empresa que fornece serviço de internet. O caso aconteceu na localidade da Boa Vista de São Caetano.
Durante o reforço do policiamento e as ações de inteligência, o criminoso fugiu de Salvador, senfo localizado nesta sextga-feira, 7.
