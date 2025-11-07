Traficante que tentou controlar internet em Salvador morre em confronto

No dia 8 de outubro deste ano, o traficante e comparsas colocaram fogo no carro de uma empresa que fornece serviço de internet - Foto: Divulgação

O traficante que tentou controlar o uso de internet no bairro de São Caetano, em Salvador, colocando fogo no carro de uma empresa que fornece serviço, morreu nesta sexta-feira, 7, durante confronto policial.

O homem, identificado como Patrick dos Santos Silva, foi localizado pela Polícia Militar e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) na cidade de Coração de Maria. Na tentativa de prisão, houve confronto e o integrante de facção acabou ferido.

Segundo a polícia, Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com o traficante foram apreendidos:

uma pistola calibre 380;

carregador;

munições;

porções de drogas.

Participaram também da ação equipes da RONDESP Leste e da FICCO DF.

“Não permitiremos montagem de barricadas, instalação clandestina de câmeras e cobrança ilegal para prestação de serviços. Seguiremos orientados pela inteligência, combatendo as facções”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Relembre o crime

No dia 8 de outubro deste ano, o traficante e comparsas colocaram fogo no carro de uma empresa que fornece serviço de internet. O caso aconteceu na localidade da Boa Vista de São Caetano.

Durante o reforço do policiamento e as ações de inteligência, o criminoso fugiu de Salvador, senfo localizado nesta sextga-feira, 7.