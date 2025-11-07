Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Monitor de ressocialização é flagrado tentando entrar no presídio com iPhone

Além do celular, outros itens ilícitos foram encontrados no armário do monitor

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/11/2025 - 17:44 h
Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas
Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas -

Um monitor de ressocialização foi flagrado tentando entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, dentro da Penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura, com um celular da marca Iphone, item considerado ilícito em uma unidade prisional.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), o flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, durante o procedimento diário de revista, pelo aparelho BodyScan, obrigatório a todos que acessam o interior da unidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a Seap, do aparelho celular da marca iPhone, foram encontrados cabo de dados, no bolso do fardamento do monitor de ressocialização da unidade. Após a detecção inicial, a direção determinou a revista do armário utilizado pelo funcionário, onde ele mantinha:

  • um relógio digital;
  • um carregador;
  • uma base de carregamento sem fio para celular.

Leia Também:

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho
Polícia baiana dá baque milionário no CV após apreender 200 kg de drogas
Nutricionista sequestrada em Salvador foi obrigada a pagar boletos de criminosos

Encaminhado à delegacia

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas, reforçando que o combate à entrada de ilícitos não faz distinção entre visitantes, internos, funcionários ou servidores. O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e demais providências legais.

Seap, na luta contra o crime organizado, com compromisso com a ressocialização e com um sistema prisional mais justo, seguro e humanizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Administração Penitenciária Bahia Flagrante ilícitos investigação presídio Salvador Seap segurança pública servidor público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x