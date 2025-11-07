Monitor de ressocialização é flagrado tentando entrar no presídio com iPhone

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas - Foto: Divulgação SEAP

Um monitor de ressocialização foi flagrado tentando entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, dentro da Penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura, com um celular da marca Iphone, item considerado ilícito em uma unidade prisional.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), o flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, durante o procedimento diário de revista, pelo aparelho BodyScan, obrigatório a todos que acessam o interior da unidade.

Ainda de acordo com a Seap, do aparelho celular da marca iPhone, foram encontrados cabo de dados, no bolso do fardamento do monitor de ressocialização da unidade. Após a detecção inicial, a direção determinou a revista do armário utilizado pelo funcionário, onde ele mantinha:

um relógio digital;

um carregador;

uma base de carregamento sem fio para celular.

Encaminhado à delegacia

Após o flagrante, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas, reforçando que o combate à entrada de ilícitos não faz distinção entre visitantes, internos, funcionários ou servidores. O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e demais providências legais.

