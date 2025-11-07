Menu
SALVADOR
SALVADOR

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Nutricionista Tâmara Ferreira estava desaparecida desde a quinta-feira, 6

Gustavo Zambianco e Luan Julião

Por Gustavo Zambianco e Luan Julião

07/11/2025 - 16:19 h
Tâmara Ferreira, nutricionista sequestrada
Tâmara Ferreira, nutricionista sequestrada -

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos de idade, estava desaparecida desde quinta-feira, 6, foi encontrada depois de um dia, nesta sexta-feira, 7, após uma série de buscas. O esposo de Tâmara, José Anacleto Neto, comemorou o desfecho das buscas.

Tâmara foi vista pela última vez na noite da última quinta-feira, 6, saindo do edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após dizer que participaria de um evento na Rua das Hortênsias, na Pituba.

De acordo com o esposo da nutricionista, José Anacleto Neto, tanto os amigos quanto a polícia construíram uma “rede de apoio” para encontrar Tâmara.

Leia Também:

Nutricionista sequestrada em Salvador foi obrigada a pagar boletos de criminosos
Nutricionista desaparecida em Salvador é encontrada com vida
Nutricionista desaparece a caminho de evento em Salvador
Praia famosa de Salvador vive polêmica por comércio desordenado

Somado a isso, ele comemorou o resultado das buscas. "Hoje de manhã ela foi, graças a Deus, encontrada, com ferimentos e tal, mas viva, que é o que mais importa.”

Além disso, ele confirmou que a mulher precisou fazer transferências aos criminosos “procede essa informação, que eles teriam obrigado ela a fazer transferências de valores, por transferência bancária. Já se sabe mais ou menos o valor desse prejuízo. Eles estão fazendo esses levantamentos".

Veja vídeo

Tags:

desaparecimento nutricionista Salvador Sequestro Tâmara Ferreira

x