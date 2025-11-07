SALVADOR
“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho
Nutricionista Tâmara Ferreira estava desaparecida desde a quinta-feira, 6
Por Gustavo Zambianco e Luan Julião
A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos de idade, estava desaparecida desde quinta-feira, 6, foi encontrada depois de um dia, nesta sexta-feira, 7, após uma série de buscas. O esposo de Tâmara, José Anacleto Neto, comemorou o desfecho das buscas.
Tâmara foi vista pela última vez na noite da última quinta-feira, 6, saindo do edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após dizer que participaria de um evento na Rua das Hortênsias, na Pituba.
De acordo com o esposo da nutricionista, José Anacleto Neto, tanto os amigos quanto a polícia construíram uma “rede de apoio” para encontrar Tâmara.
Somado a isso, ele comemorou o resultado das buscas. "Hoje de manhã ela foi, graças a Deus, encontrada, com ferimentos e tal, mas viva, que é o que mais importa.”
Além disso, ele confirmou que a mulher precisou fazer transferências aos criminosos “procede essa informação, que eles teriam obrigado ela a fazer transferências de valores, por transferência bancária. Já se sabe mais ou menos o valor desse prejuízo. Eles estão fazendo esses levantamentos".
