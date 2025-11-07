Praia famosa de Salvador vive polêmica por comércio desordenado

Praia do MAM na contorno em Salvador - Foto: Foto José Simões/Ag A TARDE

A cena capturada em um vídeo que circula nas redes sociais é um retrato chocante da degradação do espaço público: a Praia do MAM, na Cidade Baixa, está visualmente sufocada.

Quase toda a sua faixa de areia foi ocupada por uma infinidade de barracas, mesas, cadeiras, sombreiros e lonas, deixando os banhistas sem espaço para desfrutar livremente da orla.

Veja o vídeo

A indignação das pessoas que reagiram ao vídeo é imediata e justificada. A principal cobrança é a revelação de quem autorizou tal avanço comercial, que não só deteriora a paisagem, mas também levanta sérias questões sobre o impacto ambiental na área da Baía de Todos os Santos.

O registro viraliza justamente porque reforça um clamor antigo: a necessidade de fiscalização rigorosa para garantir que a praia permaneça acessível a todos.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), informa que está ciente da situação e que o órgão irá programar uma ação de fiscalização e orientação no local, com o objetivo de garantir a organização e o cumprimento das normas vigentes.

A Semop ressalta que "que existem decretos municipais que delimitam a quantidade de barracas autorizadas a serem instaladas, visando manter a ordem e a segurança nos espaços públicos".

A Semop reforça a importância do bom senso e da colaboração de todos para assegurar uma convivência harmoniosa e equilibrada.

Por fim, a Semop informa ainda que o acesso dos ambulantes é exclusiva pela área interna do MAM, o que dificulta a visibilidade e as fiscalizações.