Praia nordestina é reconhecida como lugar mais acolhedor do mundo

Um paraíso localizado no nordeste recebeu um reconhecimento internacional. A praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, foi eleita o oitavo destino mais acolhedor do mundo pelo Traveller Review Awards 2023, da Booking.com.

Essa foi a primeira vez que uma cidade do país figura no ranking global, que avalia 220 países e territórios com base na experiência de hóspedes e na excelência dos prestadores de serviços turísticos.

O título de “acolhedor” não é por acaso, já que visitantes destacam a hospitalidade dos moradores, a infraestrutura de qualidade e a sensação de bem-estar que a cidade transmite.

Outro fator importante é que Porto de Galinhas combina praias de águas cristalinas e mornas, extensas piscinas naturais formadas por recifes de corais, gastronomia variada e saborosa, e uma rede hoteleira completa, capaz de atender desde quem busca conforto de luxo até viajantes com orçamento mais enxuto.

O prêmio considera fatores como a proporção de propriedades que receberam o Traveller Review Award em relação ao número total de acomodações da cidade.

Era necessário que o destino tivesse um número de vencedores acima da média, com 500 ou mais ganhadores. A seleção também leva em conta a diversidade geográfica, abrangendo cidades litorâneas pouco conhecidas, destinos rurais e grandes metrópoles, garantindo que Porto de Galinhas seja reconhecida como um exemplo de hospitalidade na América do Sul.

A cidade proporciona experiências que vão além do banho de mar, como passeios de jangada, mergulhos entre peixes coloridos, trilhas e mercados de artesanato local completam o pacote.

Esse conjunto perfeito de atrativos fez com que Porto de Galinhas não apenas chamasse a atenção dos brasileiros, mas também do mundo, consolidando-se como um destino onde todos se sentem bem-vindos e acolhidos.