Praia do litoral do Nordeste é umas das mais preservadas do Brasil

Praia localizada no litoral norte de Alagoas - Foto: Divulgação

Localizada na região turística da Costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas, e pertencente à Rota Ecológica dos Milagres, a Praia do Patacho faz parte da maior Área de Proteção Ambiental (APA) marinha costeira do Brasil. Recebeu pelo 5º ano consecutivo o selo Bandeira Azul.

A praia possui areia clara, água cristalina e uma faixa de coqueiros que se estende pela costa e um cenário paradisíaco. A infraestrutura no local é mínima porque não há barracas, bares ou restaurantes à beira-mar por isso possui um alto grau de preservação ambiental.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com mais de 120 km de extensão a área se estende do norte de Alagoas até o sul de Pernambuco e é reconhecida por sua biodiversidade e pelos recifes de corais com muitas espécies marinhas.

Durante a maré baixa, a Praia do Patacho revela uma paisagem singular: o mar recua e forma extensas piscinas naturais de águas rasas e cristalinas, perfeitas para o banho e para a prática de snorkel. Nessas horas, o visitante pode observar peixes coloridos, ouriços e pequenos corais sem precisar se afastar muito da areia.