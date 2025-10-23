Praia no fim de semana? Tempo muda em Salvador após fortes chuvas

Chuva da uma trégua e população pode até curtir uma praia - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Depois de três dias de chuva intensa, que deixaram bairros como Boca da Mata com 255 mm acumulados - quase três vezes a média esperada para o mês de outubro - Salvador e Região Metropolitana finalmente poderão ter um alívio no tempo e a população poderá até aproveitar uma praia neste final de semana.



Segundo a previsão do Climatempo, a sexta-feira, 24, terá sol com algumas nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia e à noite. As temperaturas vão variar entre 21°C e 27°C.

Já no sábado, 25, o cenário se repete: sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia e à noite. As temperaturas serão as mesmas do dia anterior, variando entre 21°C , a mínima, e 27°C, a máxima.

E a boa notícia mesmo chega no domingo, 26. A previsão indica sol, com chuvas apenas na manhã e diminuição das nuvens à tarde. A noite promete céu limpo, com temperatura variando entre 23°C e 28°C - praticamente um convite oficial para quem gosta de uma prainha.

Dias chuvosos

Desde a segunda-feira, 20, fortes chuvas caíram em Salvador deixando a população assustada e em estado de alerta. No bairro de Boca da Mata, o volume acumulado atingiu 255 mm - quase três vezes a média prevista para todo o mês de outubro, que era de 90 mm, segundo a Defesa Civil de (Codesal).

Segundo informações do órgão, até às 20h de quarta-feira, 22, havia sido registrado 181 ocorrências relacionadas às chuvas. Entre os chamados mais frequentes estavam ameaças de desabamento (46), deslizamentos de terra (20) e árvores prestes a cair (21). Também foram registrados 15 casos de infiltração, 9 desabamentos parciais de muro, 5 destelhamentos, além de um rompimento de pista e um poste ameaçando cair.

O tempo começou a dar sinais de melhora nesta quinta-feira, 23, embora a previsão ainda indicasse 90% de chances de chuva, céu predominantemente nublado e ventos de até 48 km/h. As temperaturas variaram entre 21ºC e 27ºC, mantendo o clima instável.

Bairros afetados

Os bairros mais afetados foram Liberdade (25 ocorrências), Pau da Lima (23), Cabula/Tancredo Neves (23), Cajazeiras (19) e Subúrbio/Ilhas (18). Nas últimas 72 horas, os maiores volumes de chuva acumulados foram registrados em: