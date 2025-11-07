Nutricionista desaparecida em Salvador é encontrada com vida

Tâmara Ferreira - Foto: Reprodução/Instagram

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, em Salvador, foi encontrada com vida na manhã desta sexta-feira, 7.

Segundo informações iniciais, ela foi localizada e familiares já foram informados. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento nem sobre onde Tâmara foi encontrada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações iniciais, ela foi encontrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

Tâmara havia sido vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores, após informar que participaria de um evento na Rua das Hortênsias, na Pituba. Segundo familiares, ela saiu de um edifício empresarial dirigindo veículo próprio.

Conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre saúde e bem-estar, Tâmara possui mais de 23 mil seguidores no Instagram.