HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso após série de roubos em Salvador e Lauro de Freitas

O suspeito foi localizado no bairro da Ribeira

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/11/2025 - 10:48 h
Homem já possuía registro policial
Homem já possuía registro policial

Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira, 6, acusado de praticar uma série de roubos a mão armada em Salvador e Lauro de Freitas.

Segundo a Polícia Civil, o acusado vinha sendo monitorado pelo Serviço de Investigação e foi localizado no bairro da Ribeira, em Salvador. Ele já possuía registro policial, acusado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

A prisão foi realizada por uma equipe da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara das Garantias da Comarca da capital.

Após o cumprimento do mandado judicial, o homem passou pelos procedimentos de praxe na delegacia e está à disposição da Justiça.

x